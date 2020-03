En Santa Marta se registró la tercera muerte por pandemia en Colombia

Este lunes 23 de marzo el Ministerio de Salud confirmó la tercera muerte de un colombiano como consecuencia del contagio por covid-19. Se trata de un adulto mayor, de 88 años, en Santa Marta.

El adulto mayor se habría infectado en la cafetería de un supermercado de la capital de Magdalena, donde tuvo contacto con extranjeros.



Según conoció EL TIEMPO, esta persona, que gozaba de condiciones aceptables de salud, estuvo almorzando en ese lugar junto con su hija y, días después, presentó problemas intestinales (diarrea), lo cual obligó a sus familiares a llevarlo de urgencia a un centro hospitalario.



Luego de recorrer varias clínicas de la ciudad, finalmente el anciano fue atendido en el hospital Julio Méndez Barreneche, donde se le practicaron una serie de exámenes que incluyeron la prueba para descartar que tuviera coronavirus. Luego, se procedió a aislarlo.



Aunque mostró una leve mejoría con el tratamiento que recibió, posteriormente volvió a recaer, esta vez con deficiencias respiratorias, que obligaron a remitirlo a la Unidad de Cuidados Intensivos.



Allí permaneció alrededor de tres días hasta que se produjo su deceso, de acuerdo con el Ministerio de Salud, por complicaciones propias del coronavirus.



El secretario de Salud de Santa Marta, Julio Romo, aseguró: “Nos toca, de manera lamentable, comunicar que un paciente de 88 años que estaba hospitalizado con un diagnóstico de covid-19 ha fallecido. De parte de nuestra alcaldesa, queremos expresar toda nuestra solidaridad y condolencia a la familia de este señor”.



Romo manifestó que se le está haciendo un seguimiento riguroso a la hija, quien por haber estado este tiempo junto al adulto mayor se encuentra aislada y a la espera de los resultados de unas pruebas que se le practicaron.



“Esta mujer se encuentra en un centro asistencial, pero estable, a la espera de saber si también fue contagiada por el coronavirus. De ser así, practicaremos el tratamiento respectivo para garantizar su recuperación”, indicó el funcionario.



El secretario de Salud también se refirió al fallecimiento en las últimas horas de un hombre de 53 años a quien, por los síntomas que presentó, se le realizaron pruebas de covid-19.



“Estamos a la espera de que el Ministerio de Salud confirme si se trató o no de otro caso de coronavirus en la ciudad”, añadió Romo.



De todas formas, al cuerpo de esta persona que falleció se le practicaron todos los protocolos de higiene y seguridad, que incluyeron su cremación para prevenir un posible contagio.



Romo también dijo que están pendientes de que se entreguen 11 pruebas que fueron consultadas a laboratorios por posibles casos de coronavirus en la ciudad.



Por último, el funcionario se refirió a la muerte de un ciudadano ruso en Taganga. El extranjero fue llevado a urgencias a un centro asistencial y minutos después los médicos informaron de su deceso.



Aunque se hizo el llamado al personal de criminalística para que practicara la inspección técnica del cadáver, las autoridades descartaron que se tratara de coronavirus.



El secretario de Salud informó que “la muerte se trató de un problema hepático y no respiratorio, lo que permitió descartar que se tratara de otra víctima del covid-19”.



El hombre de 88 años es la tercera víctima que se registra en el país por causa de esta enfermedad. El sábado pasado se confirmó que Arnold de Jesús Ricardo Iregui, un taxista cartagenero de 57 años que murió el 16 de marzo luego de ingresar a un centro hospitalario con síntomas de fiebre y tos, fue la primera víctima de coronavirus en el país.



De igual forma, el domingo pasado, una mujer de 70 años falleció en una clínica del sur de Cali como consecuencia del covid-19.



Según Minsalud, la mujer recibió la visita de su hija –que actualmente tiene síntomas de gripa–, quien llegó al país el pasado 2 de marzo proveniente de Cuba y tuvo contacto con un estadounidense que dio positivo en prueba de coronavirus.



El esposo de la fallecida, un hombre de 74 años, se encuentra también hospitalizado con diagnóstico positivo de covid-19. Hasta el primer reporte del lunes 23 de marzo, el país sumaba 277 casos de contagiados.

Caos por contagios

En Santa Marta, desde que se conocieron los dos primeros casos de coronavirus confirmados por el Ministerio de Salud durante el pasado fin de semana, la angustia se apoderó de miles de habitantes que durante los últimos días se han volcado a los almacenes de cadena, plazas de mercado y graneros generando caos en la ciudad.



La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, ordenó ayer a los militares salir a patrullar las calles como respuesta a los saqueos que se han presentado en supermercados de la ciudad.



Este fin de semana fue de desorden en la capital del Magdalena. A las aglomeraciones masivas de ciudadanos en los centros de abastos, se suman al menos tres intentos de hurto que se pretendieron ejecutar en tiendas de cadena.



“Hemos decidido militarizar las calles para que se garantice el funcionamiento de los supermercados. No vamos a permitir que unos pocos alteren el orden público”, manifestó la mandataria.

Noticias breves sobre el covid-19

Cinco Recuperados

Este fin de semana se confirmó que ya son cinco los pacientes de covid-19 en Colombia que se han recuperado satisfactoriamente, según comunicó el Ministerio de Salud. No obstante, continuarán bajo observación médica y en aislamiento para evitar nuevos contagios.

Compras restringidas

Tunja, Jamundí, Yopal y Santa Marta, así como el departamento de Cesar, tendrán pico y placa para las compras. La medida funcionará con el último número de la cédula. Con esto se busca evitar aglomeraciones durante la cuarentena decretada por el Gobierno.

Listos laboratorios

El Instituto Nacional de Salud anunció que ya entraron en operación laboratorios públicos en las regiones, donde se realizarán pruebas diagnósticas. Se espera que, sumados con esfuerzos en universidades del país, mejore la detección del virus en pacientes.

Minutos gratis

Por un mes, los operadores de telefonía móvil darán 300 mensajes de voz gratis a usuarios prepago, 300 minutos de voz a usuarios pospago e internet gratuito en cinco direcciones web del Gobierno para “mitigar los efectos de esta emergencia a causa del covid-19”.

Noticias falsas

El centro cibernético de la Policía Nacional alertó sobre la circulación de noticias falsas en redes sociales a propósito de la emergencia por el coronavirus en el país. Esta estrategia sería usada por personas inescrupulosas para captar datos personales de los ciudadanos.

Avance tecnológico

Investigadores de la Universidad de Antioquia y el sector privado desarrollaron un prototipo de ventilador mecánico para pacientes con neumonía, el cual espera ser implementado en varios hospitales con el fin de atender el déficit de estos elementos en las principales UCI.

ROGER URIELES - PARA EL TIEMPO - SANTA MARTA