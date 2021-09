En Santa Marta preocupa administración que tendrá nuevo teatro

El emblemático Teatro Santa Marta, todavía no ha abierto sus puertas al público y ya, generó la primera preocupación entre la veeduría ciudadana por la administración que tendrá a cargo su sostenibilidad, mantenimiento y operación en general.



Daniel Ignacio Varón Quintero, uno de los veedores ciudadanos que además es presidente de la Sociedad de Arquitectura del Magdalena, dijo que no está de acuerdo con que el manejo total del escenario cultural lo asuma directamente la Alcaldía Distrital.



Varón considera que el gobierno local no tiene la experiencia y capacidad para garantizar el funcionamiento y proyección cultural, artística y turística que se pretende conseguir con el Teatro Santa Marta.

“No es solo cobrar la taquilla y traer artistas, es lograr la sostenibilidad económica del auditorio y que cumpla cabalmente su función social, de lo contrario todo el esfuerzo en su restauración estará perdido”, advirtió Daniel Varón.



El veedor considera que se debió realizar una convocatoria abierta y pública para elegir a un operador idóneo y con la capacidad técnica y habilidades requeridas para generar contenido cultural de impacto nacional e internacional, y que no exista ningún riesgo financiero que pueda provocar un nuevo cierre de este espacio cultural.



“Es necesario establecer enlaces de cooperación con empresas privadas, medios audiovisuales, presupuesto oficial y diversos colaboradores artísticos y culturales que enriquezcan este proyecto”, sostuvo.

La expectativa que existe en la ciudad es que una vez el Teatro Santa Marta abra sus puertas se convierta en otro de los atractivos turísticos y culturales de la región y de esa manera impulse el turismo nacional y extranjero.



A la incertidumbre que existe por la administración del escenario, todavía no hay una respuesta de la Secretaría de Cultura Distrital respecto a si asumirá directamente esta responsabilidad o habrá algún mecanismo de selección del operador.



Lo único cierto es que la ciudad sigue a la espera de la apertura oficial del Teatro Santa Marta, la cual fue anunciada por el Gobierno Nacional para el mes de agosto; sin embargo dicha fecha no se cumplió.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, además de hacer referencia a la entrega de la obra, recordó que en su ejecución se invirtieron 38 mil millones de pesos producto de una alianza entre la Gobernación y el Ministerio de Cultura.



Esta infraestructura, además de impactar positivamente el desarrollo turístico de Santa Marta, tiene una connotación en la memoria histórica de la ciudad, ya que el teatro fue declarado por el Ministerio de Cultura como bien de interés cultural mediante la resolución 948 del 11 de julio de 2006.



El teatro consta de un aforo de 804 personas, más salas alternas, con mejorados sistemas tecnológicos.



Dicho proyecto de restauración ha sufrido diferentes inconvenientes que lo han retrasado.



Luego de superar problemas técnicos en su diseño, el 18 de febrero del 2019 se reanudó y quedó establecido un tiempo de ejecución de 12 meses y 13 días a partir de la fecha, es decir, debía ser entregado en marzo de ese año.



Desde ese momento se han hecho varias prórrogas y sólo hasta ahora parece estar practicante listo a falta de detalles para su entrega y puesta en funcionamiento.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

