Los precios de los alimentos de consumo diario están por las nubes en Santa Marta. Los habitantes aseguran que cada día es más complicado adquirir la mayoría de productos de la canasta familiar porque están escasos o con valores muy altos.



En el mercado público de la ciudad, los comerciantes reconocen que después de la pandemia el incremento de los alimentos no se ha detenido.

El alza que ya presentan algunos productos es hasta del 400 por ciento, lo cual a un ciudadano de estratos uno, dos o tres les queda muy difícil de pagar.



Álvaro Vanegas, un vendedor de frutas, tubérculos y verduras, asegura que las ventas han bajado porque sus clientes se quejan por los valores elevados.



“La yuca no ha querido bajar, no sé si hay escases o qué, pero está carísima. Comprábamos la bolsa en 40 mil pesos y ahora vale $100 mil”, anotó Vanegas.



Este tubérculo, al igual que la papa y la mazorca ya no hacen parte de los típicos sancochos o sopas. Las personas han quedado prácticamente obligados a comprar únicamente guineo verde que, aunque también ha aumentado, al menos puede adquirirse a un precio todavía manejable.

“Comer plátano o papa se ha convertido en un privilegio”, manifiesta Martha Pertuz, quien indica que la cantidad de dinero que usaba apenas hace unos meses para hacer la compra de la casa “ya no me alcanza para nada”.



Otro alimento, cuyo valor está disparado es el huevo. Pedro Barrios, comercializador precisa que en tan solo dos semanas este producto se ha incrementado hasta dos mil pesos el cartón.



“Hace menos de un mes se estaba vendiendo entre 14.000 y 14.500 pesos el cartón de tipo A, y ahora está en 16 mil y hasta 19 mil pesos”, detalla.



Bernardo Vázquez por su parte afirma que el aumento de los precios obedece a un presunto monopolio que estaría beneficiando a los grandes productores y sacando de la competencia a los pequeños comerciantes como ellos.



“Por ejemplo, un bulto de azúcar costaba 120 mil y ahora vale 220 mil pesos, un bulto de arroz costaba 120 y ahora vale 155 mil pesos”, indicó el comerciante.



Los compradores dicen estar angustiados porque no hay forma de adquirir diariamente los alimentos para el hogar.



“Las raciones de comida tiene que ser más pequeñas por estos precios. Si esto sigue así, no habrá manera de comer”, sostuvo Tatiana Mejía.



Otros samarios expresan que en sus casas les ha tocado de comer por estos días la yuca, el ñame, la ahuyama y solo consumir papa o guineo verde.



El más reciente informe del Dane del mes de agosto, reveló que el Índice de Precios por Consumidor (IPC) se ubicó en el 14,42 por ciento, lo que indica que

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv