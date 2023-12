En Santa Marta no inicia empalme de alcaldes por diferencias políticas

La actual coyuntura política que enfrenta Santa Marta por la elección del alcalde tiene distanciados a la actual mandataria distrital Virna Johnson con su padrino de matrimonio, el burgomaestre electo Carlos Pinedo Cuello.



Pinedo asegura que Johnson no le responde a su petición insistente de comenzar un empalme formal de la administración distrital.



La razón es que Johnson pertenece al partido Fuerza Ciudadana del ex gobernador Carlos Caicedo que perdió la alcaldía con su candidato Jorge Agudelo por una decisión judicial y no en las urnas.

Virna que siempre tuvo excelentes relaciones con Carlos Pinedo, se ha mantenido ajena a todo este terremoto político causado por los órganos encargados de impartir justicia. Pero claramente, por ser Caicedo su padrino político y el partido Fuerza Ciudadana el que la llevó a convertirse en alcaldesa de los samarios en el periodo que está a punto de finalizar, esté o no de acuerdo, no reconoce al nuevo alcalde, quien además es primo del medio hermano mayor de ella.



La posición de Virna es incómoda, no obstante, la ha mantenido esperando el plazo máximo que tiene para hacer el empalme con el alcalde entrante, el cual se vence el 14 de diciembre. Si a esa fecha no ocurre algo extraordinario, la mandataria no tendrá otra alternativa que recibir a Pinedo en su despacho y entregarle formalmente el cargo.



Lo que si es cierto es que Carlos Pinedo, aunque ha manifestado en reiteradas ocasiones la urgencia de comenzar el empalme, en el despacho de Johnson solo hay radicada una solicitud formal el lunes de esta semana.



Pinedo, visiblemente preocupado por el silencio de la mandataria ante su petición, ha involucrado a otras entidades como la Procuraduría, Planeación Nacional, el Ministerio del Interior y la Personería Distrital, buscando apoyo y acompañamiento en este proceso.



El alcalde electo hace un llamado a la alcaldesa y a las instituciones mencionadas para avanzar en el empalme, destacando la necesidad de superar los egos políticos en beneficio de Santa Marta.



“Para hacer un empalme se necesita la voluntad de ambas partes, y la doctora Virna no la tiene (…) nosotros ya tenemos todo un equipo para iniciar este trabajo, al que deben acudir también todos los secretarios”, puntualizó Pinedo.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv