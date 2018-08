En Santa Marta no hay quien responda por el Centro de Salud de La Paz

Los tres años que tuvieron que esperar los habitantes del barrio La Paz en Santa Marta para recibir un servicio médico adecuado, parece no fueron suficientes, ahora aunque cuentan desde hace 19 días con un moderno centro de salud no hay quien responda por la operación.



El inconformismo no se ha hecho esperar por parte de la comunidad, la cual asegura viene padeciendo todo este tiempo por la atención en salud, pues el lugar transitorio que funciona, tiene cualquier cantidad de falencias y limitaciones al no contar con medicamentos, insumos ni personal suficiente.

Edgardo Lara, líder de La Paz aseguró que la satisfacción que hubo con la inauguración del centro de salud por parte de la Alcaldía fue “solo un espejismo”. “Nada ha cambiado, el caos para acceder al servicio médico continúa y lo peor es que no sabemos hasta cuando, porque nadie responde por la salud en nuestra localidad”, señaló.



Diferente a vislumbrarse soluciones, los problemas persisten alrededor del centro asistencial: No llega la dotación y menos quien lo opere, sin embargo, los que si hacen presencia son los obreros que trabajaron en la remodelación, quienes recientemente amarraron y encadenaron la entrada del lugar, exigiendo el pago de salarios incumplidos por parte del contratista.



El puesto de salud de La Paz, que hace parte del proceso de modernización de la red pública hospitalaria del Distrito y en el que se invirtieron $2.375 millones, ni siquiera se encuentra conectado a las redes de energía eléctrica, al no poseer la certificación requerida de acuerdo al inventario de los equipos que deberían ya estar instalados.

El Alcalde Rafael Martínez, al ser consultado por el retraso en la puesta en funcionamiento del centro asistencial precisó que “yo entrego la obra física que es lo que tengo contratado, ya en lo que respecta a la operación y disposición del personal es responsabilidad exclusiva de la ESE Prospero Reverand”.



Lo dicho por el mandatario distrital, tampoco aclaró las dudas de la población, frente a lo que sucederá con la atención médica en La Paz, por el contrario aumentó la preocupación teniendo en cuenta que el director de la ESE Omar Suárez ni siquiera estuvo presente en la entrega del puesto de salud.



“Ya está bueno que jueguen con la salud de los habitantes de esta localidad que bastante muertos ha puesto por esta situación”, añadió Edgardo Lara, quien solicitó al Alcalde que como primera autoridad del Distrito no se desentienda de los múltiples problemas de salud que están padeciendo.

Así mismo se dirigió al secretario de salud, Julio Salas a quien “invito a ser veedor de la atención de los pacientes y a la solución de la falta de insumos y medicamentos del centro de salud provisional mientras se resuelve este tema”.



Este problema parece también se repetirá en el corregimiento de Taganga, donde el 28 de agosto el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez hizo entrega del Centro de Salud. Al acto tampoco asistió el director de la ESE Prospero Reverand.



En ambos casos el burgomaestre samario ha manifestado que “esperamos que en los próximos días la entidad encargada asuma el control y manejo de este centro asistencial y garantice una atención en salud optima a la población”.



Hasta el momento, la Alcaldía ha hecho entrega de los centros de salud de Bastidas, La Paz y Taganga, sin embargo solo en el primero de ellos se cumplió con los tiempos de ejecución y en la actualidad funciona con éxito.



En los próximos días fue anunciado la entrega de María Eugenia, mientras que el de Mamatoco, siguen sin definirse los recursos y la propiedad del predio donde comenzaron a ejecutarse los trabajados de remodelación.



Cabe recordar que el alcalde Rafael Martínez y el exmandatario Carlos Caicedo, en la actualidad, tienen en contra un proceso en la fiscalía por la contratación de las obras de remodelación de estos puestos de salud.



EL TIEMPO intentó dialogar con el director de la ESE Prospero Reverand, pero no hubo respuesta por parte de las directivas.



SANTA MARTA.

Especial para EL TIEMPO.