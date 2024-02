En Santa Marta, niña de 12 años contribuye a creación de bibliotecas en colegios

En Santa Marta, Mariana Mazanett Peña, de 12 años de edad, está tejiendo un relato inspirador en las redes sociales a través de su apasionado compromiso con la promoción de la lectura entre la población estudiantil.



(Además : Video: carrotanque enviados por la UNGRD a La Guajira quedó enterrado en el desierto)



Con el apoyo de su hermana y padres, Mariana emprendió un proyecto que va más allá de sus años: contribuir con libros para crear bibliotecas en colegios ubicados en barrios vulnerables de la ciudad.

Esta niña apasionada por la lectura cree que si más niños y niñas se sumergen en los libros, contribuirá a un futuro más prometedor.



Recientemente, Mariana donó una significativa cantidad de libros al colegio Liceo del Norte, reviviendo así su biblioteca y dejando una huella en la formación educativa de los estudiantes.



Mariana, la más joven promotora de lectura en el Caribe, está convencida de que cada libro que comparte es una semilla de cambio.



La niña visionaria lanzó la iniciativa 'Vitrina Libros' en redes sociales, donde no solo realiza intercambios y ventas de libros, sino que también se dedica a regalar y compartir contenido sobre diversas lecturas.



Su objetivo es claro: incentivar a los más pequeños a adquirir el hábito de la lectura y descubrir el inmenso mundo que se encuentra entre las páginas.



Junto con su hermana Vanessa, Mariana dona libros variados, desde textos educativos hasta obras de literatura contemporánea y universal, animando a los estudiantes a aprovechar al máximo este renovado espacio de conocimiento.

Estoy convencida de que se puede aumentar el número de niños lectores en la ciudad. Muchos no tienen este privilegio porque, en ocasiones, sus padres no pueden regalarles un libro FACEBOOK

TWITTER

Mariana comparte su motivación: "Estoy convencida de que se puede aumentar el número de niños lectores en la ciudad. Muchos no tienen este privilegio porque, en ocasiones, sus padres no pueden regalarles un libro debido a las condiciones económicas. Pero si tienen acceso a una biblioteca, ¡no necesitan pagar! Eso es lo que quiero, que un día, al igual que yo, los niños descubran el libro que cambie sus vidas y que no haya ningún impedimento".



Este proyecto es la segunda biblioteca que Mariana impulsa. En septiembre de 2023, llegó a una institución en el barrio San Pablo, donando 120 libros infantiles a niños y niñas que nunca habían experimentado la alegría de contar con un espacio dedicado a la lectura.



Con sueños tan grandes como su corazón, Mariana anhela que todos los niños tengan un libro al alcance de su mano, permitiéndoles viajar y conocer otros mundos a través de la magia de la lectura.



Gracias a las donaciones y el apoyo comunitario, espera poder materializar la apertura de más bibliotecas, no solo en Santa Marta, sino en los municipios del departamento de Magdalena.



Sin duda alguna, Mariana Mazanett Peña, la pequeña embajadora de la lectura a su corta edad está dejando una huella imborrable en la educación y el futuro de los niños colombianos.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv