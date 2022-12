Indignación ha causado en Santa Marta la acción de una mujer que, en un aparente ataque de rabia, arremetió contra el puesto de frutas y verduras de un hombre en una calle del mercado publico.



El comportamiento agresivo de la ciudadana fue grabado con celular por un testigo, que aunque reprochaba la acción, ni él ni ninguna otra persona se atrevió a impedirla.



En las imágenes se ve como la mujer en medio de reclamos, lanza al piso productos como tomates y yucas.



Su actitud sería a raíz de una molestia que tenía por una supuesta deuda económica que el vendedor de frutas se negaba a pagarle.

Por deuda económica, mujer arremetió contra vendedor y le tiró al piso frutas y verduras que comercializaba. Su comportamiento generó críticas y rechazo. Alcaldía rechazó lo sucedido y ofreció apoyo al afectado. La protagonista del video asegura que ella es la víctima del hombre. pic.twitter.com/GKrhULsT8a — Roger Urieles (@Rogeruv) December 6, 2022

El video se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios reprochan y critican a la mujer por dañar los alimentos.



Igualmente hubo comentarios de solidaridad y exaltación hacia el afectado, quien a pesar que también es golpeado por la mujer, no reacciona de la misma manera y únicamente se dedica a ver con impotencia como pierde los productos de los que deriva su sustento diario.



Alcaldía ofrece atención legal y social a vendedor

Lo que queremos no solo es brindarle el acompañamiento legal sino también social, y efectuar las acciones correspondientes contra la persona que les ocasionó este daño

La Alcaldía a través de la Secretaría de Promoción Social rechazó estas actuaciones, y pidió a la ciudadanía ayudar a identificar y ubicar al vendedor ambulante con el fin de extenderle la oferta social y humanitaria que permita la restitución de sus derechos.



“Si bien desde la Secretaría de Gobierno realizamos operativos de control de espacio público, lo hacemos con un enfoque constitucional y amparado en un derecho como lo es el goce del espacio para toda la ciudadanía. Eso, sin mérito que otras personas por su cuenta agredan o generen acciones en contra de vendedores que en muchas ocasiones se encuentran en condición de vulnerabilidad”, indicó el Secretario (e) de Promoción Social, Marcelino Kdavid Rada.



Así mismo, manifestó que la Alcaldía tiene la disposición e intención de brindar acompañamiento integral al vendedor que fue víctima de este hecho.



“Lo que queremos no solo es brindarle el acompañamiento legal sino también social, y efectuar las acciones correspondientes contra la persona que les ocasionó este daño”, puntualizó el funcionario.

Habla la agresora de vendedor

Lamentablemente me dejé llevar de la ira que sentía y le lancé los tomates y la yuca al piso; de eso me arrepiento, porque nada justifica un acto de ese tipo

La mujer protagonista de las agresiones al vendedor informal, quien se identificó como keyla Gil, grabó un video que publicó también en redes sociales para contar su versión de lo que pasó y pedir disculpas por dañar las frutas y verduras.



Gil confirmó que el vendedor ambulante le debía aproximadamente la suma económica de 900 mil pesos y al no recibir una respuesta sobre el pago, decidió buscarlo y hacerle un reclamo en su sitio de trabajo.



“Lamentablemente me dejé llevar de la ira que sentía y le lancé los tomates y la yuca al piso; de eso me arrepiento, porque nada justifica un acto de ese tipo”, manifestó la mujer.



De todas maneras, sostuvo que el hombre con el que tuvo la discusión, “no es una víctima como lo quieren mostrar en las redes. Yo le brindé mi ayuda y él se aprovechó de eso”.



Contó Keyla Gil, que ella al vendedor ambulante lo hospedó en su casa y le prestó en varias ocasiones la plata para surtir su negocio; no obstante, se niega a devolverle el dinero.



“Pido perdón por lo que hice, pero este sujeto que ahora todos quieren ayudar no es una víctima, sino un ‘mala paga’ que se ganó mi confianza y ahora se niega a responderme”, sostuvo.



Keyla asegura que es una mujer de bien sin problemas con ninguna persona y lamenta que por un impulso que la llevó a cometer un error, ahora esté recibiendo ataques e insultos por todas partes.





