La mendicidad infantil está ‘disparada’, en Santa Marta

Las entradas de centros comerciales, camellones de playas, parques, restaurantes y semáforos de Santa Marta permanecen repletas de niños que, desde los cuatro años de edad, se dedican a vender dulces y pedir dinero a todo aquel que encuentran a su paso.

La situación causa tristeza, pero también indignación, porque detrás de la mayoría de los menores que circulan por las calles desde tempranas horas del día hasta la noche, hay adultos, que se van a otros sectores también clamando la solidaridad de la gente.



La Policía de Infancia y Adolescencia reveló que el 75 por ciento de menores que, actualmente, se dedican a la mendicidad en la capital del Magdalena, hacen parte de familias venezolanas; un 15 por ciento son colombianos; y el otro 10 por ciento restante son población indígena.



Según la institución , hasta el momento ninguno de los casos atendidos, tiene que ver con explotación infantil, sino por subsistencia.



“Los niños piden limosna de manera voluntaria, no son obligados ni sometidos a maltratos, por eso como institución, no podemos intervenir con sanciones legales ni judiciales”, dijo el mayor Aldemar Hernández, comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Problemática, sin control

Las autoridades reconocen que el problema de mendicidad infantil se disparó en Santa Marta, al punto que no hay una ruta clara para controlarlo.



En el mes de junio de 2018 se conformó un equipo interinstitucional para comenzar las intervenciones en las zonas neurálgicas, no obstante en noviembre en una reunión de seguimiento al tema, los involucrados establecieron que el número de niños en las calles contrario a reducirse había aumentado en un porcentaje alto.



Las acciones que son coordinadas desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) con la participación de la Alcaldía y la Policía, consisten en ubicar a los niños que ejercen la mendicidad e identificar a sus padres.



Posteriormente son llevados a un centro zonal del Icbf donde se analiza cada familia, de ahí se establece si hubo o no algún abuso o explotación al menor para definir cómo proceder.



“Al no existir ningún tipo de delito del adulto encargado y tampoco un estado de abandono del menor, solo brindamos a los padres sugerencias y advertencias, que claramente no son acatadas, pues vuelven a la misma circunstancia al no tener otra opción”, dijo el mayor Hernández.



Kevin Mendoza, director de la oficina de Infancia y Adolescencia de la Alcaldía de Santa Marta, indicó que no hay hogares de paso, ni albergues para estas familias venezolanas que se exponen con menores de edad de día y noche en las calles.



“Como lo ha dicho el Alcalde en reiteradas intervenciones, la cantidad de familias venezolanas que están en forma ilegal en la ciudad, superaron la capacidad institucional del Gobierno, por eso razón carecemos de alternativas para atender y brindarles soluciones temporales a aquellos migrantes que están con sus hijos viviendo de la mendicidad”, reconoció el funcionario.

No hay cifras

Aunque no existe una cifra concreta de infantes en estas circunstancias, la Policía Metropolitana, a fecha del 1° de diciembre de 2018, había categorizado y asistido a casi 90 familias, que se dedicaban a pedir limosna y vender dulces en diferentes sectores de la capital del Magdalena.



Se estima que el número de menores en condición de mendicidad en estos momentos es mucho mayor.



Por otra parte, Mendoza informó que adicionalmente la Alcaldía tuvo conocimiento que ante la Fiscalía cursan alrededor de cuatro investigaciones contra personas que estaría alquilando sus hijos para que pidan limosna y favorecer a un tercero.



“De confirmar las denuncias que existen en este sentido, se procederá por parte de la Policía a judicializar a los responsables y del Icbf a buscarle un hogar substituto a los menores afectados”, puntualizó.

ROGER URIELES V.

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA