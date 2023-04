Las autoridades de Santa Marta se encuentran en alerta ante la serie de denuncias recibidas en los últimos días, acerca de robos cometidos por individuos que se disfrazan de vendedores ambulantes en las playas de la ciudad.



Los turistas son los principales objetivos de estos delincuentes, quienes se aprovechan de la confianza que estos depositan en los vendedores ambulantes para sustraer sus objetos de valor.

La Policía ha aumentado su presencia en las playas y ha implementado nuevas estrategias para prevenir los robos. Foto: Cortesía

El secretario de Desarrollo Económico del distrito, Iván Calderón, informó sobre la detención de un joven que se hacía pasar por vendedor de churros en El Rodadero.



Según Calderón, este individuo formaba parte de una banda de ladrones que se dedica a robar a turistas en las playas de Santa Marta.



"Se va desarticulando la camada de vendedores de churros, la mayoría de nacionalidad extranjera, quienes según los prestadores de servicios turísticos hacen parte de una banda que se dedica al robo de celulares y demás elementos a turistas y utilizan como fachada la informalidad", afirmó Calderón.



Uno de los turistas afectados por estos robos es Cristian Jiménez, quien llegó desde el eje cafetero y aseguró que fue víctima de un robo perpetrado por vendedores informales dedicados a la venta de cerveza en El Rodadero.



"A mi me encanta Santa Marta y siempre que tengo la oportunidad vengo a disfrutar de sus playas. Lamentablemente, las últimas dos veces que he venido, he tenido problemas con personas que se dedican a vender bebidas y alimentos que se acercan y posteriormente pierdo alguna pertenencia. Esto no es coincidencia", indicó el foráneo.



Asimismo, Jiménez manifestó que en las playas cada vez es más difícil relajarse debido al acoso permanente de los vendedores durante el día y de las prostitutas en la noche.

"Debe ejercerse más control sobre estas actividades informales que perturban al visitante", agregó.



Ante esta situación, la Policía ha aumentado su presencia en las playas y ha implementado nuevas estrategias para prevenir los robos y atender las quejas de los turistas.



Las autoridades también hacen un llamado a propios y visitantes a cuidar sus pertenencias y a no comprar a vendedores ambulantes, ya que muchos de ellos forman parte de estas bandas delictivas.

