En video: Diomedes Díaz 'revive' con IA para narrar una novela de escritor samario

En la era de la inteligencia artificial se ha vuelto popular escuchar a los artistas más reconocidos a nivel mundial interpretando todo tipo de canciones, lo cual ha causado sensación, no obstante en Colombia, exactamente en Santa Marta, a un joven se le ocurrió volver a la vida al Cacique Diomedes Díaz, pero no para cantar vallenato, sino con el propósito de que leyera un libro que escribió.



Se trata de Camilo Peñalver, un joven de 21 años, a quien se le ocurrió hacer una fusión entre tecnología y cultura para generar un contenido atractivo e innovador.



Empleando la inteligencia artificial, Peñalver logró simular a la perfección la característica voz de Diomedes Díaz y creó un video en el que el reconocido artista lee su novela llamada 'Cansancio y Libertad'.



La pieza digital ha alcanzado casi 50 mil reproducciones, evidenciando el éxito de esta propuesta única.



Esta experiencia narrativa innovadora se ha vuelto viral al integrar la interacción entre nuevas tecnologías y expresiones culturales, generando un contenido cautivador que encuentra su lugar en el público digital.



La novela, situada en San Valo, una ciudad ficticia en la Costa Caribe colombiana, relata la vida de Carlos, un joven de 21 años enfrentando desafíos que van desde lo absurdo hasta lo arraigado en su entorno.



La voz simulada de Diomedes, a través de la tecnología de inteligencia artificial, agrega una capa única a la experiencia narrativa, conectando a los oyentes con el espíritu de la región.

Autor ganó premio Fodca en la categoría de novela inédita

Camilo Peñalver explicó que la idea surgió al escuchar a cantantes interpretando música de otros géneros. Entonces fue cuando decidió utilizar la voz de la leyenda vallenata no para cantar sino para la literatura.



"Sabía que podía ser un plus, pero no me imaginé que tan rápido iba a tomar ese boom en redes sociales. Ahora mucha gente comenta y me felicita por la iniciativa", expresó Peñalver.



Su creatividad no solo es un reflejo de su visión para Gurwi, un proyecto destinado a empoderar a Latinoamérica en la narrativa global, sino que también le valió el premio Fodca en la categoría de novela inédita.



Este galardón, otorgado recientemente durante la Feria del Libro de Santa Marta, reconoce la contribución de Peñalver a la transformación de la literatura latinoamericana.



Con este contenido, el joven escritor aspira a despertar el interés de las personas en leer su novela, marcando un hito en su ascenso como escritor y creador de contenido en la escena literaria.

Más noticias en Colombia

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv