Santa Marta: embargo del hospital al Distrito afecta vacunación

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, aseguró que no ha podido contratar personal para la vacunación contra el covid-19 por el embargo de las cuentas del Distrito que mantiene el hospital Julio Méndez Barreneche.



La mandataria dijo que la “maniobra politiquera de la Superintendencia de Salud a través de la intervención del centro asistencial ya muestra sus consecuencias fatales en esta ciudad”.



Agregó que con el procedimiento de embargo que hizo el hospital a las cuentas de la Secretaría de Salud, “juegan con la vida y están siendo indolentes”.



A finales del mes abril, la Alcaldía de Santa Marta tenía proyectado habilitar cuatro puntos para vacunación masiva, de acuerdo con la disponibilidad de los biológicos.



Sin embargo, hasta el momento solo uno está activo. Aseguran que la falta de recursos impide poner en funcionamiento los otros tres centros de atención.



El director de Salud Pública de Santa Marta, Manuel Sánchez, advierte que no hay capacidad presupuestal suficiente para la contratación de personal sanitario y de logística, y tampoco para la compra de equipos e insumos que se requieren para adelantar adecuadamente las jornadas de vacunas contra el covid-19.



El hospital Julio Méndez Barreneche embargó las cuentas del Distrito en el mes de abril, al no recibir los pagos de las cuentas médicas de la población más pobre no asegurada y migrante, por un valor de 13.600 millones de pesos.



Hasta el momento, no se ha logrado un acuerdo entre las partes para cancelar dicha deuda, por lo cual, el agente interventor, Luis Gálvez, manifestó que como administrador del centro asistencial inició un cobro coactivo para recuperar dichos recursos.



La situación se torna más preocupante ya que 280 personas que trabajan en salud pública no han podido recibir su pago, además de la parálisis de los programas de promoción y prevención en Santa Marta.



Actualmente, en la ciudad han sido aplicadas 79.563 vacunas con una cobertura de cumplimiento del 81,5 %.



