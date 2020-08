La bicicleta, el escape de los samarios al estrés de la pandemia

En medio de las restricciones, el confinamiento y otras normas que han puesto límites a la actividad social, manejar bicicleta ha surgido como una alternativa que le da un nuevo oxígeno a los samarios durante esta época de pandemia por el covid-19.



Tras casi tres meses de estricta cuarentena, el Gobierno Nacional comenzó en mayo a flexibilizar las medidas para controlar la propagación del virus en el país.



Los mandatarios municipales siguiendo esa línea, y de acuerdo a la tasa de contagiados y estado de ocupación de su red hospitalaria, permitieron a sus habitantes practicar ejercicio para bajar los niveles de estrés y promover hábitos saludables.

En Santa Marta, a los habitantes se les permite hasta dos horas diaria de actividad física, excepto los fines de semana que la restricción es total.



Esta posibilidad sin duda no fue desaprovechada, y ahora cada día son más, los que están dejando atrás el sedentarismo, y se dedican a practicar deportes para evitar pensar en los estragos que está causando el coronavirus y de paso mejorar su aspecto físico y su salud.



El ciclismo es de las actividades que más se popularizaron en la ciudad en estos días de pandemia. Familias enteras desempolvaron su vehículo de dos ruedas y salieron a recorrer las calles para disfrutar de la brisa.

El sociólogo Édgar Rey Sinning asegura que hace más de 70 años no se veían a tantos ciclistas en Santa Marta.



Recuerda que entre 1960 y 1970 este era el medio de transporte más usado por los samarios para ir a trabajar o hacer sus vueltas personales. En ese entonces había pocas rutas de buses y tener carro era un In lujo que solo las familias de altos estratos sociales podían darse.



“La economía en ese momento solo le permitía a un ciudadano promedio acceder a una bicicleta. De todas maneras, la ciudad no tenía muchas calles y todo quedaba relativamente cerca, así que la gente andaba en cicla”, cuenta Sinning.



Muchas de esas personas mantuvieron ese hábito y por eso en la actualidad, aquellos que regularmente seguían haciendo uso de este vehículo para transportarse, son los adultos mayores.

Ciclistas de todas las edades

En la actualidad, como si se tratara de un viaje al pasado, las avenidas lucen despejadas de carros y en cambio son inundadas por una avalancha de bicicletas manejadas por hombres y mujeres para ejercitarse, hacer diligencias o hasta dirigirse a sus sitios de trabajo.



Uno de los samarios que decidió engrasar sus pedales y andar en caballito de acero es Sergio Quintero, quien a sus 35 años volvió a “tirar pedal”, tal como lo hacía en su época de niño y adolescente para ir al colegio.



Asegura que gracias a la bicicleta “he bajado de peso, manejo buen ánimo durante el día y no me expongo tanto al virus como en una buseta o en un taxi cuando debo asistir al trabajo o ir a hacer una que otra diligencia urgente”.



Al igual que Quintero, otros miles de samarios también se montaron a la moda de la bicicleta que se tomó a Santa Marta.

Reactivación del comercio

Este nuevo estilo de vida, además de tener un impacto positivo en el medio ambiente al reducirse el CO2 de los carros, ha beneficiado sustancialmente el comercio de bicicletas, accesorios y ropa deportiva.



Estos negocios reportan un incremento considerable en sus ventas e incluso varios se han quedado sin productos que ofrecer por la demanda que de la nada se disparó.



“Por la pandemia la traída de bicicletas y accesorios a la ciudad se torna complicado. De todos modos estamos haciendo esfuerzos por cumplirle a los clientes y armándoles un vehículo acorde a sus necesidades y economía”, manifestó Erika Mendoza, propietaria de un establecimiento comercial ubicado en el Mercado Público.



En los grandes almacenes de cadena, escasean las bicicletas y solo es posible comprarlas por pedidos anticipados.

Miles de samarios también se montaron a la moda de la bicicleta que se tomó a Santa Marta. Foto: archivo particular

Una actividad de poco riesgo

Los expertos y médicos aseguran que la bicicleta es el deporte en el que menos se expone al contagio por el natural distanciamiento social con el que se practica.



Para el médico especialista Henri Ovalle, los riesgos siempre van a estar presentes; sin embargo, el uso de guantes, tapabocas y otros elementos que son usuales en los biciusuarios lo hacen “el deporte ideal para evitar contagios”.



Aunque no hay una estadística oficial, el Instituto Distrital de Deportes estima que el número de ciclistas aumentó hasta en un 500 por ciento.



“Esperemos que no sea una actividad temporal, sino que después que pase esta emergencia de salud, la bicicleta continúe siendo el medio de transporte predilecto de los samarios”, asegura el director del Instituto de Recreación y Deportes, Édgar Martínez. .



La apreciación del funcionario de la Alcaldía obedece a que en su mayoría quienes incursionaron a la nueva era del ciclismo son jóvenes y adultos entre los 18 y 30 años.



Dice que este grupo usaba su tiempo libre para irse de fiesta, paseos u otras actividades que en comparación con la práctica de la bicicleta no tenían el mismo impacto positivo en su desarrollo físico y condición de vida en general.



El secretario de Salud distrital, Henrique Toscano, resalta que al reducirse el consumo de alcohol y dedicarle un rato del día a realizar deporte se disminuye el riesgo de sufrir de depresión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Señala que también mejora el estado anímico general de las personas.



“El verdadero impacto de adquirir ciertos hábitos se conocerá los meses y años siguientes, si se mantiene esta disciplina y gusto por el ejercicio”, añade.

Una moda saludable

En las mañanas son cada vez más grandes los grupos de ciclistas que se reúnen y con todos los elementos de protección y bioseguridad realizan rutas ecológicas en las que exploran las bellezas naturales que posee la capital de Magdalena.



Muchos de esos encantos eran hasta hoy ignorados y desconocidos por los propios habitantes de la ciudad, que aunque no pueden permanecer por tiempos prolongados en ellos, por las restricciones actuales, se conforman con solo recorrerlos y contemplar toda su magia.



Las redes sociales de los samarios se convirtieron en una vitrina virtual de hermosas postales de paisajes, animales exóticos, balnearios y sitios turísticos en general que motivan a otros a querer descubrir su ciudad.



Las noticias por el covid-19 y los efectos negativos causados en el mundo entero, quedan en un segundo plano, al menos durante este espacio en el que las personas disfrutan abordo de una bicicleta y se enamoran de las bondades de Santa Marta.

Inseguridad

El lunar para los ciclistas ha sido la inseguridad. Con el aumento de adultos en las calles abordo de bicicletas, el robo de estos vehículos se ha disparado.



Delincuentes en motocicletas interceptan a sus víctimas y con armas de fuego o cuchillo las despojan de su medio de transporte.



Esta nueva alternativa de movilidad exige a las autoridades de la capital del Magdalena aplicar un modelo más eficiente de seguridad, que evite se sigan registrando estos hurtos en diferentes puntos de la ciudad.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

​En Twitter: @rogeruv