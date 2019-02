En Santa Marta disminuyen las muertes violentas

En los dos últimos fines de semana la capital del Magdalena no registró ninguna muerte violenta, lo que para las autoridades locales es uno de los principales indicadores de las acciones que se emprendieron para contrarrestar la delincuencia.

En estos momentos hay un plan de seguridad en el que participan la Policía Metropolitana, Ejército, Armada, CTI, Fiscalía y Migración, que arroja como resultado en 11 días la incautación de 11 armas de fuego que serían utilizadas en la comisión de distintos delitos, así como la captura de 94 personas por distintos hechos judiciales.



El alcalde de Santa Marta Rafael Alejandro Martínez aseguró que el hurto a personas durante los últimos 11 días ha disminuido un 55 %; a establecimientos comerciales, 44%; a vehículos, 400%: de celulares, 13% y a bicicletas un 17%, tal como lo registra el último censo delictivo emitido por la Fiscalía Seccional Magdalena.

De igual forma, durante estos operativos se ha logrado recuperar un vehículo y ocho motocicletas que habían sido hurtadas, reduciendo el accionar de la delincuencia en este ámbito.



El mandatario manifestó que se aumentó el pie de fuerza en las horas nocturnas y neurálgicas un 300%, realizando patrullajes conjuntos entre Policía y Ejército, así como allanamientos a ollas del micro tráfico, registros de más de 8 mil personas, consultando de forma digital por medio de huella sus antecedentes.

Las autoridades de Santa Marta articularon esfuerzos para trabajar en planes de seguridad. Foto: Archivo particular

Para el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo Berdugo Garavito, estos planes especiales serán permanente y seguirán golpeado de forma frontal la delincuencia. “Esta intervención institucional está golpeando estructuras delincuenciales y no bajaremos la guardia”, ratificó el oficial.



Por su parte secretario de Seguridad del Distrito de Santa Marta Camilo George, afirmó que hay un trabajo articulado entre las autoridades para garantizar la seguridad y convivencia de los samarios.



“Estamos ante grandes retos, con estos resultados no nos conformamos, cada día tenemos que ir por más y los indicadores son los que avalarán o no nuestra gestión, que en nombre del alcalde busca dar todas las herramientas necesarias de articulación para atacar el delito. Estamos trabajando con nuestra Policía, Ejército, Armada y CTI sin descanso”, puntualizó.