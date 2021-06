Discotecas vuelven abrir en Santa Marta, pese a la pandemia 

Santa Marta parece estar superando su momento más crítico de toda la pandemia desde el mes de marzo de 2020.



En medio de una ocupación UCI del 73 por ciento, la Alcaldía acató el llamado del Gobierno Nacional y anuló las medidas restrictivas especiales que existían para controlar los contagios y muertes por Covid 19.



En ese sentido a partir de este martes 1 de junio, en la ciudad se suspendió el toque de queda, el pico y cédula y la ley seca y se habilitaron la totalidad de actividades sociales y económicas sin límites de horarios, pero acatando los protocolos de bioseguridad establecidos.



El decreto 105 del 31 de mayo de 2021 estableció una nueva etapa de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura.

Este nuevo documento que rige hasta el mes de septiembre, le da la bienvenida a una nueva normalidad en la que únicamente cada persona deberá velar por su autocuidado acatando el distanciamiento, el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos.



La única medida que contiene el nuevo decreto será el cierre de playas que se hará el segundo miércoles de cada mes.



Bares podrán abrir

Con estas nuevas disposiciones, las discotecas y bares, después de un año y dos meses de permanecer cerrados, podrán volver a funcionar, siempre y cuando reciban la aprobación de la Alcaldía y acaten las normas de bioseguridad y aforos establecidos.



La secretaria de desarrollo económico, Isis Navarro, confirmó que ya se ha avanzado en reuniones con este gremio para socializar los requisitos que deben cumplir antes de recibir el permiso que les permita abrir sus puertas.



“Estamos ultimando detalles con este sector, para lograr que su reactivación se dé lo más pronto posible, y que los propietarios asuman compromisos puntuales, dirigidas a reducir al máximo el riesgo de contagio”, manifestó Isis Navarro.



Restaurantes extienden horarios

Otro de los sectores que se beneficia con el nuevo decreto es el de los restaurantes, el cual viene de otro momento crítico por las restricciones a los que fueron sometidos durante este tercer pico de la emergencia sanitaria.



Paola Narváez, representante del gremio de restaurantes legalmente constituidos en la ciudad, aseguró qué hay mucha expectativa y alegría entre los propietarios de estos establecimientos que por fin volverán a trabajar con horario extendido.



“Sufrimos bastante, y prueba de ello fue la gran cantidad de negocios que tuvieron que cerrar de forma definitiva. Con esta nueva oportunidad esperamos empezar una recuperación económica segura acatando los protocolos de bioseguridad”, precisó.



Finalmente el secretario de gobierno, Marcelino K’David, advirtió que aunque no hay restricciones en la ciudad, la orden de la Alcaldía a las autoridades es aumentar los controles de control y vigilancia de día y de noche para verificar que el comercio, la gastronomía y bares no infrinjan las normas de bioseguridad o pongan en riesgo la salud de sus usuarios.



“Seremos muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos. Recordemos que aquellos que no cumplan enfrentarán sanciones económicas y cierres temporales y definitivos de sus establecimientos”, anotó.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

