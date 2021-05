Ancianos de un hogar en Sucre viven de la caridad pública

Son 45 ancianos entre los 65 y los 97 años de edad en estado de abandono.



Ellos habitan en el Centro de Bienestar, ‘Mujeres Dejando Huellas’, en San Marcos (Sucre), en la sub región del San Jorge, quienes hoy no reciben los aportes de la administración departamental y ahora piden para poder alimentarse.



La denuncia la hace Elsy Bustamante, quien ha mantenido funcionando el ancianato por 30 años, hoy convertido en un Centro de Bienestar por modificación de la ley que rige a estos hogares.



Informa que en San Marcos opera el programa desde el año 2015. Sin embargo desde el año 2020, entre enero y el mes de julio, el ‘ancianato’ estuvo sin realizar el convenio para recibir recursos que llegan a la administración departamental a través de los contratos por estampilla para beneficio del adulto mayor.



“El año pasado funcionarios de la administración departamental hicieron una reunión con los alcaldes y la gestora social y anunciaron en enero de 2020, que en Sucre hay $8.000 millones para la atención integral de las personas mayores”, dice.



De esos recursos, el 30 por ciento debe ir a los Centros de Bienestar y el 70 restante a los Centros de Vida.



hacemos un llamado al gobernador para que lleguen los recursos que le correspondan a San Marcos y a las personas de buen corazón que nos puedan ayudar a solventar esta situación que estamos viviendo FACEBOOK

“Durante seis meses y 25 días estuvimos sin contrato y luego en agosto hicimos un convenio hasta diciembre con parte de los recursos que dio el Departamento y el municipio”, indica.



Señala que el año pasado recibieron algo de dinero, cosa que al parecer no benefició a los restantes centros que operan en San Onofre y Sincelejo.



“Este año no sabemos si van a mandar recursos y lo que hay en el municipio no alcanza para cubrir los gastos del centro de Bienestar para todo el año, gastos mensuales que oscilan entre los 90 millones de pesos”.



Cuenta que los recursos se invierten en actividades lúdicas recreativas, productivas, alimentación, meriendas, equipo interdisciplinario, servicios públicos, gastos funerarios, remisiones, medicinas no pos, entre otros más.



Pedir

Nos ha tocado salir a pedir, a tocar puertas porque no podemos dejar morir de hambre los ancianos. Estamos asfixiados, no tenemos de dónde coger para darles, es la comunidad las que nos suministra...

Ante la situación por la falta de recursos, las directivas del Centro en San Marcos (Sucre), se apoyaron en los proveedores, quienes les suministraban lo necesario hasta que les giraran los dineros; pero dijeron no más.



“Nos ha tocado salir a pedir, a tocar puertas porque no podemos dejar morir de hambre a los ancianos. Estamos asfixiados, no tenemos de dónde coger para darles a ellos y es la comunidad las que nos está suministrando”, manifiesta Elsy Bustamante.



Dice, que no es justo si en la administración hay unos recursos que son aportados de los contratos, que no son propios de la administración y están destinados para ayudar a las personas de la tercera edad en abandono, tengan que salir a pedir.



“Le hacemos un llamado al gobernador para que lleguen los recursos que le correspondan a San Marcos y a las personas de buen corazón que nos puedan ayudar a solventar esta situación que estamos viviendo”, expresó Bustamante.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

