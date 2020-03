Niegan ingreso a cruceros con contagiados de coronavirus a San Andrés

Este lunes, el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, contrariando su voluntad humanitaria, tuvo que negar la ayuda solicitada por la embajada americana para atender a dos pacientes contagiados con covid-19 que se encuentran en dos embarcaciones turísticas.

A través de su Facebook personal, el mandatario afirmó que se vio en la obligación de negar la petición, que ya otros países, como Panamá, han rechazado el llamado para no poner en riesgo la salud de la población sanandresana. Los pacientes serían recogidos por helicópteros americanos.

"Dos barcos que intentan bajar dos pacientes graves por covid-19, solicitados por la Embajada Americana (...) me imploran que los dejemos bajar para ser recogidos por helicópteros americanos. Me ha dolido el alma, pero junto con Capitanía ha sido rechazada esa posibilidad. Dios me perdone por ello, pero el riesgo es muy grande para nosotros", señaló el mandatario.

