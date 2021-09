En Salamina se construye plan de evacuación ante inminente inundación

En el municipio de Salamina, la alcaldía inició la construcción de un plan de respuesta inmediata que se adoptaría en caso de que suceda una gran inundación provocada por el río Magdalena que cada día está más cerca del área urbana.



Para la formulación de las acciones que se ejecutarán frente a una eventual emergencia fue contratada la firma Agrel, la cual inició la construcción y socialización de un estudio que detalla el riesgo.



El documento revela que si el proceso de erosión continúa avanzando, afectaría a una población aproximada de 168.552 personas de 10 municipios que comprenden 513.340 hectáreas.

También quedarán expuestas 338.346 reses y 16.189 cultivos de palma de aceites.



“Esta amenaza se presenta como una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones y otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales., conllevando a la Calamidad Pública”, sustenta el informe.





Ramiro Manjarrés, representante de la firma Agrel, indicó que el plan de evacuación total se requiere con urgencia por la proximidad del Río Magdalena a la población de Salamina.

Explicó que “basados en seis grandes inundaciones registradas en los departamentos de Magdalena y Atlántico se vienen definiendo las estrategias inmediatas y el plan de choque”.



Las medidas se centran en tres aspectos fundamentales: el primero la protección de la vida; el segundo en el protocolo que evite contaminación o enfermedades y el último en cómo se atenderán a los posibles heridos y afectados.



“En estos momentos el plan se encuentra en la etapa de sensibilización a la comunidad para que se prepare dentro de lo que está a su alcance”, sostuvo Manjarrés.



Igualmente se viene realizando un inventario con el número de embarcaciones disponibles, personal de rescate, capacitadores, salas de emergencia, agua para el consumo y elementos de comunicación, entre otras cosas.

Los pobladores que resulten damnificados serían trasladados a cuatro municipios del departamento del Atlántico, donde el gobierno regional y nacional deberá garantizarle su atención.



Cabe indicar que si llega a ocurrir una inundación de gran magnitud en Salamina, sólo hasta el mes de enero será posible que el agua comience a descender y se inicie un retorno progresivo.



Desde el año 2010 a la fecha el Río Magdalena ha erosionado un total de 107 metros en el kilómetros 2+400 metros, donde actualmente se encuentra a solo metro y medio del municipio.

Primeras evacuaciones

Ya en Salamina se evacuaron los locales comerciales ubicados en el puerto de Ferry y se suspendió temporalmente la operación de este servicio de transporte fluvial.



La Unidad de Gestión del Riesgo reiteró que en esta zona se ejecutan trabajos de protección para contener la erosión.



No obstante la Personería Municipal y la comunidad considera que los 35.000 millones de pesos que se han invertido en diversas obras no han servido para mitigar la emergencia.



"Nosotros no aceptamos los informes de los supuestos avances de las obras que viene adelantando la UNGRD, ya que el pueblo es testigo de que esas acciones no han dejado soluciones", Benjamín Santos, ganadero de la zona y representante del sector económico.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

