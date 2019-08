En Risaralda, CNE tiene 15 demandas contra inscripción de candidatos

A 65 días de que se realicen las elecciones regionales en el país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio ayer en Pereira un parte de tranquilidad para el Eje Cafetero en cuanto a anomalías en el periodo preelectoral.

El CNE está de gira en la región con el ‘Conversatorio Delitos electorales, reglas vigentes, propaganda electoral, inhabilidades’. El evento se realizará hoy en Armenia.



“En el Eje Cafetero no hay una alerta con relación a temas de trashumancia (electoral), no hay ningún municipio que nos esté generando ninguna alerta. Lo que se ha venido presentando, de manera generalizada, son las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos y quejas sobre publicidad política extemporánea”, afirmó el magistrado del CNE, Jaime Luis Lacouture.



Con respecto a dos denuncias de trashumancia en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), el magistrado explicó “que han llegado dos quejas, ninguna de las cuales tiene información precisa, son muy escuetas, no relacionan un listado de presuntos trashumantes, pero hechos los filtros con diferentes bases de datos y de acuerdo con la información de la Registraduría, no nos está generando ninguna alerta frente a procesos electorales anteriores”, aseveró Lacouture.

15 demandas contra inscripciones

Con respecto a las demandas de revocatoria de inscripción de candidatos en los 14 municipios de Risaralda, el magistrado Lacouture señaló que hasta ayer eran 15, una de las cuales es contra un candidato a la Gobernación, una contra un candidato a la alcaldía de Apía, una contra un aspirante a la Asamblea, una contra un candidato a Junta de Acción Comunal y once contra candidatos a concejos municipales.



El candidato a la Gobernación, cuya inscripción fue demandada es Víctor Manuel Tamayo Vargas y el motivo es por doble militancia. La queja fue presentada el miércoles pasado y su estudio “se hará de manera expedita”, según el magistrado Lacouture. Lo más seguro es que se realice con base en el procedimiento abreviado con audiencia pública. Lacouture comentó que el objetivo es tener un resultado del estudio de la demanda antes del 27 de octubre próximo (día de las elecciones).



Como el mismo Víctor Manuel Tamayo lo reveló en un acto público recientemente, él aceptó ser candidato a la Gobernación de Risaralda por el partido Conservador, pero renunció porque, según él, se dio cuenta de que estaban apoyando a otro aspirante. Finalmente, lo avalaron la ASI (Alianza Social Independiente) y Colombia Justa Libres.



Del equipo de prensa de Víctor Manuel Tamayo enviaron esta respuesta: “Por el momento el candidato a la Gobernación de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, se abstiene de dar declaraciones sobre el tema, porque no existe ninguna comunicación oficial al respecto. Sin embargo aclara que en ejercicio del derecho de acción, las personas pueden presentar las denuncias, las demandas o acciones que consideren pertinentes. Dijo además, que de ser necesario, estará atento a contestar cualquier inquietud”.

Quejas de publicidad

Durante el conversatorio, el candidato a la Alcaldía de Pereira por el Polo Democrático Alternativo Carlos Crosthwaite se quejó por el número de vallas y la extemporaniedad en que las mismas fueron instaladas. La publicidad es uno de sus rivales, Carlos Maya López, quien representa la continuidad del gobierno del actual alcalde, Juan Pablo Gallo.



Por partido -incluido el candidato- se permiten 14 vallas, pero en el caso del partido Liberal y Carlos Maya tienen 28", afirmó Crosthwaite.



Al respecto el magistrado Lacouture afirmó que las quejas sobre publicidad política extemporánea se están atendiendo en el CNE, “pero la ciudadanía en general puede tener la tranquilidad y la seguridad de que en la medida que se evidencie que se infringió la ley en ese sentido, el Consejo Nacional Electoral impondrá las sanciones que sean del caso”.