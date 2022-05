Trabajadores de la empresa operadora del servicio de acueducto de Riohacha, que realizan labores de prevención y control sobre la línea de conducción, han sido amenazados de muerte por el cumplimiento de sus funciones.



Los operarios han recibido las amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes de textos, las cuales se han intensificado en las últimas semanas, a raíz de intervenciones puntuales en la línea de conducción, la cual cuenta con un tramo de casi 50 kilómetros.



(Además, Video: un soldado muerto y siete heridos tras ataque del 'clan del Golfo')



Así lo dio a conocer la empresa Asaa, encargada de la prestación del servicio, luego de presentar la denuncia formal ante la Fiscalía y demás autoridades competentes contra personas indeterminadas.

De persistir amenazas, empresa determinará suspender las intervenciones sobre la línea de conducción

Tenemos que ser conscientes que hay barrios que nada más le llega el agua, una vez a la semana, gente que tiene que levantarse en la madrugada FACEBOOK

TWITTER

Las labores que se vienen realizando responden a un permanente monitoreo y a un cronograma de mantenimiento para corregir fugas, que de no atenderse oportunamente podrían requerir más tiempo en su reparación y la consiguiente suspensión del servicio.



“Existen conexiones irregulares, con tuberías de más de media pulgada, lo que representa pérdidas de más del 40 por ciento del agua, que debería llegar a la ciudad”, denunció Oscar Gómez Duque, gerente de Asaa.



Advirtiendo además, que de persistir las amenazas la empresa determinará suspender las intervenciones sobre la línea de conducción, lo que pone en riesgo la prestación del servicio en la ciudad, lo que podría afectar a unos 39.841 usuarios.



(Vale la pena leer: Crimen de fiscal Pecci se suma a las 107 muertes por sicarios en Cartagena)



“De persistir estas condiciones, tendríamos que alertar sobre la imposibilidad de garantizar el ingreso de agua a la ciudad”, señaló.



Explica que este líquido que se pierde no es utilizado para consumo humano, si no para otras actividades económicas y lúdicas que no tienen nada que ver con el objeto del recurso que están administrando.



“Tenemos que ser conscientes que hay barrios que nada más le llega el agua, una vez a la semana, gente que tiene que levantarse en la madrugada”, indicó.

Investigan procedencia de las amenazas

Ilegales dejan de tener negocio y acuden a fechorías para que dejemos de tener presencia y ellos continuar haciendo estos delitos FACEBOOK

TWITTER

Representantes de la empresa recorrieron varios kilómetros de la línea, con el acompañamiento de la Policía para analizar la situación.



También se reunieron con los parceleros y dueños de fincas junto con el Gaula de Policía y Sijín, encargados de adelantar las investigaciones para conocer la procedencia de las amenazas con quienes se acordó brindar colaboración.



Gómez, indicó que se trabaja en la recuperación de la antigua línea de conducción para tener la posibilidad de trasladar el agua cruda que ellos requieren para sus cultivos.



Sostiene que todavía no se ha identificado de donde provienen las amenazas y que es muy probable que puedan generarse de las personas que anteriormente hacían estas derivaciones.



(Vale la pena leer: María se graduó de bachiller a los 68 años, luego de 45 en la guerrilla)



“Al nosotros hacer mayor presencia y controlar que no se hagan más derivaciones, así como desconectar las que están; los ilegales dejan de tener negocio y acuden a fechorías para que dejemos de tener presencia y ellos continuar haciendo estos delitos”, afirmó el gerente.



Las afectaciones no solo son las derivaciones si no las fugas, lo que perjudica la prestación del servicio porque se deben hacer paradas por horas para repararlas, lo que afecta presión y la calidad del agua y genera costos en la operación.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha