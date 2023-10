Obras en vía del Cauca, en riesgo por ataques a maquinaria amarilla

Nuevo ataque contra maquinaria amarilla se registró en el norte del Cauca, utilizada en la construcción de la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao.



Los hechos se registraron este lunes 2 de octubre en plena vía Panamericana, donde se viene realizando la instalación de base granular. Allí, desconocidos afectaron una máquina micro-compactadora.



La Concesionaria Nuevo Cauca señaló que no existen garantías de seguridad por parte del Gobierno Nacional para el buen desarrollo de las obras y están analizando la suspensión de las obras.



“Hemos realizado llamados al Gobierno Nacional con el fin de que nos garanticen las condiciones de seguridad sin obtener respuestas”, dijo el gerente de la concesionaria vial, Julián Antonio Navarro.



Esto implicaría a su vez la suspensión de contratos laborales y comerciales vinculados al proyecto de manera directa e indirecta, lo que impactaría fuertemente al desarrollo económico de la región



“Desde la Concesionaria vial lamentamos y rechazamos los eventos vandálicos acaecidos y reiteramos nuestro compromiso con la generación de desarrollo en la región y en el país”, indicó la entidad.



El director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, Gerardo Arroyo, por su parte manifestó que “este tipo de acciones no pueden registrarse en el departamento (…) No podemos permitir que manos inescrupulosas quieran ponerle freno a una obra tan importante”.



Esto ocurre una semana después de que desconocidos le prendieran fuego a una retroexcavadora en esa misma zona.



Al momento, señaló la Concesionaria, han sido quemadas tres máquinas (2 excavadoras y un vibrocompactador), hurtadas una excavadora, cinco volquetas y tres camionetas.



MICHEL ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN