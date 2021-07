En Quindío se lanza la cadena productiva de la guadua

Después de 16 años de trabajo, este sábado se realiza el lanzamiento de la cadena productiva de la guadua y el bambú.



El evento es un reconocimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a esta cadena productiva que durante muchos años viene llevando a cabo producción, transformación y uso sostenible de estas plantas en diferentes regiones del país.

Este reconocimiento se dio tras un acuerdo de competitividad suscrito entre 11 consejos, miembros de la Organización de la Cadena Nacional de la guadua-bambú y su agroindustria, con el fin de fomentar y posicionar la guadua y su industria en Colombia.



Según Ximena Londoño, presidente de la Sociedad Colombiana del Bambú, que trabaja desde 1998 por la guadua, este es un momento de júbilo y celebración pues "como gremio, hemos sobrevivido tantos años dando la pelea por este reconocimiento. Son años de lucha para que el Ministerio nos reconozca como gremio, pues el cultivo del bambú puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales’’.



De acuerdo a Londoño, la guadua es un bambú gigante, pero en el país no está considerada como una gramínea sino como un tipo de madera fina por lo que un campesino necesita varios permisos y trámites para extraer, comercializar o transportar las guaduas, así provengan de su propia finca.



‘’La guadua es como la caña, el arroz, el maíz o el trigo, no es un árbol, pero en Colombia está legislada como madera fina y casi en vía de extinción. Para la gente es casi un drama cultivarla porque está protegida’’, agregó la mujer, experta en taxonomía de los bambúes del neotrópico.



Y relató que ‘’estamos luchando porque cambien la legislación y que el Ministerio de Ambiente lo asuma como gramínea’’.



Tras años de elevar solicitudes y peticiones, este es un gran avance para los cultivadores de la guadua que tienen sus esperanzas en el lanzamiento de la cadena productiva que se llevará a cabo este sábado en la finca El Bambusal de Montenegro, Quindío, y que contará con la presencia del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro y de los consejos y delegados de los departamentos de Caldas, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.



‘’Desde los precolombinos el bambú tiene muchos usos, y aunque ahora se tendrá la cadena productiva, lo que nos friega es la legislación que viene desde los años 80 y que se creó bajo el desconocimiento’’, explicó Londoño.



Según la experta, ‘’no sabían los ciclos de floración de esta especie, se basaron en las especies de otros países y no en la guadua angustifolia, que es la especie que tenemos aquí. La guadua nuestra puede florecer todos los años y nunca morirse a diferencia de otras que florecen en otros países y se mueren’’.



Durante el encuentro con el ministro y otros funcionarios, se inaugurará el primer cultivo de bambú como alimento para el ser humano en Colombia, se sembrará un chusquin de guadua y los consejeros exhibirán los productos y experiencias exitosas para la productividad y la competitividad de sus regiones.



Algunos de los productos que serán expuestos son hechos a base de guadua como una cerveza fabricada en el Huila, artesanías, materiales de construcción, y alimentos como dulce de brotes de bambú y brotes en salmuera y en agua, entre otros productos que se pueden elaborar como bebidas y hasta gaseosas y tés.



Aunque algunas personas desconocen que el bambú es comestible, durante el lanzamiento se va a inaugurar el primer cultivo de bambú para fines alimenticios. Según la mujer, quien lleva 40 años investigando esta planta, se pueden preparar decenas de alimentos con ella, pues tiene un sabor similar a la papa o a algunas hortalizas, lo que permite cocinar puré, salteados o mezclas con frijoles, lentejas o agregar endulzantes para crear postres.



‘’Actualmente el cultivo es ilegal y es como si estuviera sembrando coca, hay que sacar permisos de aprovechamiento y hasta de transporte. Para llevar 3 frascos a un supermercado tengo que tener permiso de transporte, por eso la mirada del Ministerio de Agricultura es muy importante para nosotros, porque hasta ahora solo tenía una mirada proteccionista’’.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA