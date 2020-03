Gobernador del Quindío decretó día de oración contra el coronavirus

Mediante el decreto 00195 del 17 de marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, determinó que este miércoles 18 de marzo será día de oración en todo el departamento.

A partir de la medianoche, y cada hora, sonarán alarmas o sonidos habilitados desde los municipios para recordar a la comunidad que se destinarán 10 minutos para orar por la situación que se vive en el mundo a casa del COVID -19.



Según Jaramillo, está actividad se realizará como un acto de unidad y recogimiento espiritual entre todos los quindianos. ‘’cada hora por 10 minutos nos vamos a detener en el Quindío a orar, aquí respetamos la libertar de culto pero vamos a detenernos, van a sonar las ollas, panderetas todo para recordar que tenemos que parar y orar desde el lugar donde estemos. Vamos a poner esto en las manos de Dios, declaramos este territorio bendecido y protegido por Dios así que les pido solidaridad con esta medida’’, dijo el mandatario.



Esta hace parte de una serie de medidas adoptadas por el gobernador como la declaración de la calamidad pública en todo el territorio quindiano y el toque de queda entre las 10:00 p.m., y las 4:00 a.m. ‘’El comportamiento de los quindianos fue ejemplar, hoy se lo dije a la ministra del Interior, nosotros defendemos la medida del toque de queda son seis departamentos que ya lo decretaron y vamos a tomar otra serie de medidas restrictivas más adelante en cuanto a los adultos mayores de 55 años y los menores porque queremos proteger a los adultos, son medidas que no nos estamos inventando y lo único que buscan es preservar la vida’’, dijo el gobernador.



Este martes señaló que durante la primera del toque de queda no se presentó ningún homicidio en el departamento y que unidades militares apoyaron con la vigilancia en el territorio. El mandatario también afirmó que dejó en libertad a los 12 alcaldes del Quindío para que cada uno determinará el horario del toque de queda en su municipio. Por ejemplo, en Salento, la medida rige a partir de las 8:00 p.m., y hasta las 4:00 a.m.

