En Quindío, piden protección para el Paisaje Cultural Cafetero

Luego del concierto que se realizó hace ocho días en rechazo a la minería en Salento, y de que se firmara un acuerdo de voluntades para proteger este municipio, el gobernador del Quindío, Carlos Osorio, aprovechó una reunión que sostuvo con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, para pedirle que haga cumplir el compromiso del Gobierno Nacional de no permitir intervenciones de megaminería en el Paisaje Cultural Cafetero (PCC).

Según informó el gobernador, la ministra explicó que la situación de Salento es similar a la de Cartagena con un edificio en el centro histórico “si no se da la demolición del edificio se perdería la declaratoria de patrimonio de la humanidad, lo mismo que podría pasar con el PCC si en Salento o en cualquiera de los cuatro departamentos se permite minería”, dijo Osorio.



Así se manifestó durante la más reciente Comisión Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero que se realizó en Bogotá, donde además de la ministra de Cultura y el mandatario de los quindianos, también participaron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano; la viceministra de Turismo, los gobernadores del Caldas, Risaralda y Valle del Cauca y los directores de las corporaciones autónomas regionales de los tres departamentos.



“Le pedí a la ministra que se honre la palabra del Gobierno porque esa fue la condición para aceptar que los departamentos fueran constituidos patrimonio de la humanidad porque si hay minería se perdería esa gran distinción que tenemos”, acotó Osorio.



Recientemente se cumplieron ocho años de la inscripción del PCC en la lista de patrimonio de la humanidad de la Unesco. El PCC reúne áreas de 51 municipios y 858 veredas de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, que han sido influenciadas por la cultura cafetera.



El docente y experto en PCC, Gustavo Pinzón, señaló que Unesco hace advertencia pero nunca dice que se perdió la inscripción. “En este caso, en 2010 Unesco preguntó de manera reiterativa sobre la minería y en el tercer punto del concepto de ellos dice que se deben evitar explotaciones mineras en áreas del PCC y eso lo acogió el gobierno anterior. Además, el año pasado los gobernadores firmaron un pacto por la defensa del PCC”.



Contó que desde 2006, algunas empresas mineras han intentado poner en marcha sus proyectos en varios municipios del departamento “sin Paisaje ya tuviéramos minería en el Quindío, ha sido la inscripción de patrimonio lo que ha permitido que eso se detenga un poco. En 2016, la Agencia Nacional de Minería nos presentó el mapa de la delimitación de la minería en área del PCC, dijeron que era 14.5 por ciento de todo el PCC”.



Entre los 15 atributos, que definieron los expertos y académicos tras seis años de trabajo en el proyecto de PCC, hay dos que son muy importantes y se trata de la disponibilidad hídrica y el patrimonio natural, “si permitimos la minería estaríamos atentando contra ellas y contra el mismo Paisaje”.



Según el docente, lo que más le genera preocupación es Armenia, la única ciudad capital incluida en el área del PCC, por lo que afirmó que varios académicos le propusieron al Concejo definir un corredor vial ecológico entre la capital quindiana, Circasia, Calarcá, Montenegro y La Tebaida.



“Es una ruta de un auténtico turismo cultural con centros de interpretación pero eso no se hizo, se desbarató por el interés de los constructores que empezaron a edificar justo en las zonas donde pensamos que se realizaría. Ha sido gravísimo y no se han dado cuenta que un proyecto como estos a corto y mediano plazo podría traer más recursos que las construcciones, se reemplazó el verde por el gris”, concluyó Pinzón.

​

LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO

ARMENIA