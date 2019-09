Polémica por un plan para pagar primas de docentes en el Quindío

Luego de que la Gobernación del Quindío ofreció como garantía bienes inmuebles para liberar las cuentas del departamento que actualmente están embargadas por el no pago de primas de servicios a docentes, algunos consideran que esta medida afecta el patrimonio de los quindianos.

“Esto es alarmante. El gobernador ya reconoce que los dineros para cancelar las deudas que se tienen con los maestros hace 13 años no son del Ministerio de Educación, sino que los debe la Gobernación por lo cual le mintió a los quindianos y a los maestros, y además ahora pretende dejar sin dinero a los miembros de la comunidad quindiana”, señaló el abogado de los docentes, Yobani López Quintero.



Y agregó que “pretende dejar sin los bienes inmuebles más valiosos que tiene hoy la Gobernación como escuelas, las casas fiscales de Bogotá y los talleres

departamentales, circunstancia que no tiene antecedentes en este ente territorial, por tanto, la firma de abogados López Quintero hacemos una denuncia pública para que estos bienes no se vayan a perder”, dijo el abogado.



Actualmente son más de 400 procesos que buscan el pago de estas primas de servicios y que obligan a la Gobernación a entregar al menos 27.000 millones de pesos que reclaman los educadores.



Cabe recordar que, a finales del año pasado, un fallo del Consejo de Estado ordenó embargar las cuentas bancarias del departamento. La deuda que en 2005 estaba en 22 mil millones de pesos, aumentó a 27 mil millones por la demora en los pagos, y al parecer por negligencia de varias administraciones, según uno de los abogados que lleva el proceso de los maestros.



Ahora, la Gobernación busca normalizar el funcionamiento de la administración departamental con el ofrecimiento de estos bienes avaluados en 22 mil millones de pesos.



La solicitud se presentó ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia y según el asesor jurídico de la Secretaría de Educación del Quindío, Gustavo García Botero, tiene el propósito de que el departamento pueda volver a tener control de las cuentas (embargadas) y así pueda pagar los compromisos que a diario le corresponden y garantizar la prestación de los servicios públicos. Además, el asesor explicó que los bienes inmuebles que se ofrecen como garantía son bienes fiscales donde se desarrollan actividades públicas y al solicitar la activación de la medida, éstos quedarían congelados dentro del proceso judicial.

´No se van a perder'

“La administración, al tener la titularidad de los bienes, puede solicitar como medida preventiva la sustitución y el cambio de garantía, no quiere eso decir que el Departamento vaya a perder los bienes inmuebles, lo que se hace es garantizar de manera transitoria en desarrollo de un proceso judicial que en su momento tendrá una decisión”, explicó García.



El funcionario recordó que desde abril del 2018 “se obtuvo la validación y certificación de la deuda a los docentes por parte del ministerio de Educación en una suma superior a los 15.500 millones de pesos, de tal manera que después de esa validación se ha prestado el pago con cargo a esos recursos, con lo que hasta el momento ha pagado más de 700 sentencias adeudando 482 al día de hoy”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO

ARMENIA