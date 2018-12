En Córdoba, Quindío, despidieron a la familia que falleció en derrumbe

Una caravana fúnebre compuesta por decenas de vehículos y hasta un carro de bomberos, acompañó los cuatro cuerpos sin vida de Deisy Buriticá de 41 años y sus tres hijos; Andrés Felipe Lasso Buriticá de 16 años, Jhon Fredy Lasso Buriticá de 14 años y Leison Stiven Lasso Buriticá de 12 años, quienes quedaron sepultados bajo un deslizamiento de tierra que se presentó el sábado en la vereda Travesías de Calarcá.

La familia fue trasladada desde Calarcá hasta la Institución Educativa José María Córdoba, en el municipio de Córdoba, pues allí estudiaban los tres menores.



Docentes, compañeros de estudio, vecinos y habitantes de estos dos municipios, asistieron a los actos de despedida preparados por las autoridades del departamento.

“Estamos de luto, nos embarga una tristeza muy grande al ver que cinco niños y una señora perdieron la vida producto del invierno y en este momento estamos en labores de búsqueda porque nos falta por encontrar a uno de los cuerpos, se está haciendo lo humanamente posible, no vamos a parar pero tampoco vamos a poner en riesgo la vida de ellos (los rescatistas)”, relató la alcaldesa de Calarcá, Yenni Trujillo.



En el salón que se adecuó para la velación, acompañaron cada ataúd con una foto de los menores.



Una de las estudiantes del colegio, Dayana Barrera, señaló que “muchos vinimos a acompañar a los menores, queríamos que fueran más pero muchos viven en veredas lejanas y no pudieron venir. Uno de los niños que murió se graduó de noveno el viernes pasado, el otro estaba en sexto, y el otro en décimo. Tenemos mucha tristeza y dolor por lo que pasó”.



La familia Lasso Buriticá vivía y cuidaba de la escuela rural Teresa García en la mencionada vereda pero un derrumbe los sorprendió cuando intentaban sacar algunas de sus pertenencias. El único que sobrevivió fue el padre del hogar, Orlando Lasso. “Me han acompañado mucho en estos días, pero tengo destrozado el corazón, esto ha sido muy duro. No sé qué voy a hacer de ahora en adelante”, dijo el hombre durante el sepelio.

Tras una ceremonia, los cuerpos fueron trasladados al municipio de Caicedonia, en el norte del Valle del Cauca.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO