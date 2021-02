En pueblo de Magdalena el 51 por ciento de pruebas salieron positivas

Preocupante es la situación que se vive en la cabecera del municipio de Tenerife (Magdalena) tras el último informe de pruebas y posteriores resultados de Covid-19, en donde el quinto muestreo da un intranquilizante parte de 68 contagios activos de 132 tomas, es decir un 51 por ciento de positividad de un municipio con apenas 12.000 habitantes.

Lo que más inquieta a las autoridades locales, es el hecho de que los anteriores resultados parecieran estar envueltos en una cortina de humo ya que no reportaban más del cinco por ciento de la misma cantidad de muestras, lo que claramente evidenciaría una manipulación en los cuatro anteriores rastreos.



Las alertas están encendidas ya que muchas personas al no conocer las estadísticas, no mantienen las medidas mínimas de protección como el aislamiento o el uso de tapabocas en sus casas.



Cabe recordar que el alcalde titular del municipio Freddy Ramos Hernández, falleció el pasado 29 de diciembre en una clínica de Barranquilla tras perder la batalla contra el Covid-19.



“Estamos ante una amenaza que literalmente respira nuestro aire, por tanto, quiero hacer un llamado respetuoso al pueblo tenefifano a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que se deben implementar y así evitar que este mortal virus cobre más de las 10 vidas que infortunadamente ya ha se han presentado”, dijo el alcalde encargado Richar Barros Perea.

"Estamos ante una amenaza que literalmente respira nuestro aire, por tanto, quiero hacer un llamado respetuoso al pueblo tenefifano a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad

Como si fuera poco se ha evidenciado que de los contagios activos un porcentaje pertenece a funcionarios de la administración municipal y que estos a su vez mantienen contacto directo y a diario con personas que frecuentan las instalaciones de la Alcaldía a realizar trámites y solicitar servicios, lo cual conllevaría a decretar de carácter urgente medidas de aislamiento.



Barros anunció que en coordinación con la oficina de Salud Pública de la Secretaria de Salud Departamental, trabajaran a partir de esta semana en el inicio de la aplicación de la estrategia PRASS implementada por el Ministerio de Salud, la cual busca de manera rigurosa realizar pruebas, detectar, aislar de forma definida y rastrear los círculos de contagios según los resultados que arroje tanto en la cabecera como en los corregimientos.

