En Pueblo de Córdoba, niños pasan quebrada cargados para ir al colegio

La inclemencia de las lluvias en la vereda Pueblo Cedro (Córdoba) derribó un puente que permitía sortear la fuerza de la quebrada de ‘Atencio’ a los niños, y que así pudieran pasar hacia la Institución Educativa La Esmeralda.



Ahora padres y familiares arriesgan y se lanzan a la quebrada con los niños en los hombros y agarrados a lado y lado de la cintura, para que asistan a clases en medio del invierno y las inundaciones en la región.



Pueblo Cedro es una verada del corregimiento Santa Marta, zona rural de Tierral Alta (Córdoba), en el llamado Alto Sinú.



Es una región en completo abandono por parte de la administración de turno, de acuerdo con lo manifestado por el pastor Manuel Cohen.



“La quebrada ‘Atencio’ se caracteriza por su fuerte caudal y no hay ningún espacio por donde pasar, salvo el puente, pero este se cayó por causa del invierno. Cuando esa quebrada se crece, los niños no tienen por donde cruzar”, explica el pastor.



Señala, que es una quebrada muy peligrosa y tienen que aprovechar cuando las aguas bajan un poco, de lo contrario los menores ese día no van a clases.



Manifiesta, que como si fuera poco, a la quebrada de ‘Atencio’ se une también la fuerza de la quebrada de ‘Flórez’, que bordea Pueblo Cedro y al corregimiento de Santa Marta.



“Es una quebrada tremenda, se mantiene crecida por estos días, el invierno por esta región está fuerte. Tampoco tiene un puente por donde las personas puedan pasar. La empresa ISA construyó unas planchas de cemento, esta se hundió y las aguas pasan por encima”.



“Cuando se crece no hay paso para nadie, es un completo abandono del gobierno con estas veredas. Parece que no existiéramos, estamos como detenidos en el tiempo”, afirma.



En el sector donde se encuentra la vereda Pueblo Cedro también están otras poblaciones pequeñas, como Flórez Central, Santa Marta, El Brasil, Atencio y Flórez Arriba.



“Todas estas veredas se afectan con las dos quebradas, más Pueblo Cedro por tener esas quebradas cercas. Estamos halando de 160 personas aproximadamente quienes viven en el pueblo”, indica.



Dice, que los niños llegan desde todas las veredas y se encuentran en la Institución Educativa, donde hay una población estudiantil de 300 alumnos aproximadamente.



“Hay niños que llegan desde la parte alta de las veredas, en Flórez Arriba y tienen que caminar en medio del agua y del barro, entre tres y cuatro kilómetros para poder llegar hasta la Institución Educativa. Es una odisea la que viven porque no hay vías”, expresa.



Anota, que lo mismo sucede con los niños de la vereda Atencio, que son quienes están más distantes de la Institución La Esmeralda.



Salud, sólo una vez al mes

Afirma, que en esta región de Tierra Alta (Córdoba) falta de todo, que el médico llega a un pequeño puesto de salud ubicado en el corregimiento de Santa Marta una vez al mes y el resto del tiempo los habitantes de las veredas les queda prohibido enfermarse.



“Si el médico formula una droga no tenemos como conseguirla, nos toca hacer una viaje hasta Tierra Alta para comprarla”.



Precisa, que en tiempos como los que enfrentan ahora con la inclemencia del invierno, les toca sacar a los enfermos cargados en hamacas.



Agua de pozos

“Todos los habitantes de esta región consumimos agua de pozo, no tenemos un servicio de agua potable, lo que ocasiona muchas enfermedades, en especial en los niños, no hay vías, son muy malas, hay muchas deficiencias en la región”.



Se estableció además con otros habitantes de corregimientos pertenecientes a Tierra Alta, que la gran mayoría de los pueblos de las zonas rurales están abandonados, sin vías de penetración y muy poca atención por la administración local.



‘Las vías desde sector de Mónaco, Los Volcanes, El Caramelo hasta Santa Fe de Ralito están perdidas. No sirven para nada y ahora que la comunidad protestó, el alcalde envía una maquinaria en pleno invierno dejándola peor que como estaba”, dicen.



Esperan los habitantes de la zona que los gobernantes de turno puedan atender a las comunidades y darles en parte solución a sus problemas.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

