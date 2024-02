En pueblo de Córdoba hacen caravanas con motos para exigir que se realicen corralejas

Los habitantes del corregimiento de El Carito, zona rural de Lorica (Córdoba), realizaron una protesta con pancartas sobre sus motocicletas, exigiendo los permisos para la realización de las Fiestas en Corralejas.



La administración municipal del alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, no ha otorgado permiso para la realización de las fiestas y no se ha pronunciado, al parecer teniendo en cuenta que las corralejas dejaron de ser tradición en esta jurisdicción, ya que hace cerca de 40 años que no se realizan.



Sin embargo, desde el corregimiento El Carito, el exconcejal Gilberto Ortega manifestó que la protesta se hizo en contra del cabildo indígena de la población, organización que se oponía a las festividades taurinas.

en El Carito se hace el Festival de La Chicha y son eventos hasta similares, porque en el marco del mismo se les hace un homenaje a las corralejas FACEBOOK

“Actualmente nosotros tenemos un permiso provisional que nos otorga la alcaldía para hacer los trámites correspondientes, como sacar las pólizas, el permiso del ICA para la movilización de los toros, organizar un plan de contingencia, que el sitio de la construcción tenga las vías de acceso, el sistema de atención en salud, entre otros temas”, dijo.



Este líder de la comunidad aseguró que en la población se realizaban las fiestas en corralejas y se suspendieron por un tiempo y que ahora quieren retomarlas.



“Acá hemos intentado hacerlas desde hace 12 años, pero hemos encontrado el obstáculo del cabildo indígena, a pesar de que solamente un 20 por ciento de los habitantes hacen parte de esa organización”, dijo el exconcejal.



Dice que también hubo una firmatón en el mes de enero. "Se consultó a la población sobre el tema y la respuesta fue masiva en la aprobación. El pueblo decidió y ahora se hizo un plantón exigiendo que se respetara la decisión que se tomó”, explicó.

A raíz de la protesta que hicieron los habitantes de El Carito, el cabildo indígena emitió un comunicado donde dicen que no se opondrán a la organización de las Fiestas en Corralejas.



Faltaría ahora el decreto correspondiente con la firma del alcalde entregando el aval definitivo para que se hagan las fiestas, donde deben aparecer todas las medidas de seguridad a tomar.



“Este es un requerimiento que hace la comunidad, no es el único corregimiento de Lorica que organiza corralejas, el 20 de enero se hicieron en el pueblo de Las Flores, al igual que el año anterior”, precisó.

El cabildo indígena de El Carito emitió un comunicado que fue conocido por El Tiempo, firmado por el cacique gobernador, Ladilberto Madera Páez y su junta directiva en pleno, donde manifiestan que no se oponen a la realización de las fiestas y que se acogen a la voluntad del pueblo buscando la armonía y la convivencia.

Es consciente de las necesidades que tienen los pueblos de esta zona de la Costa Caribe, pero también sabe del arraigo por la tradición de las corralejas que hay en esta región de Córdoba.



“Aquí en El Carito se hace el Festival de La Chicha y son eventos hasta similares, porque en el marco del mismo se les hace un homenaje a las corralejas, en un evento que se denomina, ‘Toro de Carnaval’, donde se construye un animal en mata de lata y con eso se hace el juego con la comunidad”, reveló.



El líder Gilberto Ortega dice que en el sentido cultural y costumbrista del pueblo necesita de estas festividades y con el aval del cabildo indígena esperan que el alcalde Carlos Mario Manzur entregue el permiso para su realización.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo