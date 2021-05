Alerta por desabastecimiento de alimentos y gasolina en Popayán

Habitantes de Popayán señalan que en almacenes de cadena y en las plazas de mercado escasean alimentos y muchos han aumentado de precio.



“No hay pollo, carne casi no hay. Compramos carne y nos salió podrida y nos costó $14.000 la libra. Huevos no hay y si se consiguen, el panal está a mínimo “$17.000”, señaló uno de los afectados. verduras sí, pero están caras”, cuenta un habitante de la capital caucana.

En cuanto a las estaciones de gasolina, afirman que aunque sí hay servicio, no se encuentra combustible.



“Gasolina no hay desde hace como tres días, ni las ambulancias tienen”, dice otro ciudadano.



Esto ocurre a pesar de que un corredor humanitario fue habilitado durante 48 horas para el abastecimiento parcial de algunas estaciones de gasolina y de establecimientos que comercializan alimentos. El corredor se cerró a las 6 de la mañana del pasado jueves 13 de mayo como inicialmente se había acordado.



El alcalde de Popayán Juan Carlos López, indicó que la capital caucana se encuentra bloqueada en todos sus puntos, tanto para Nariño, Valle, como en la vía que conecta con el departamento del Huila.



La única vía que hay entrada que une a Popayán con el municipio de El Tambo.



“Por aquí entra plátano, yuca, tomate, frutas, en cuanto a eso, todo lo que se produce aquí en el departamento, lo que no hay es lo que se transporta desde fuera”, señaló uno de los afectados.



Recientemente fue derrumbado el techo del peaje del corregimiento de Tunía, jurisdicción de Piendamó, dejando completamente incomunicado el sur del país.



En la noche del pasado 9 de mayo también fue destruida la caseta y las oficinas administrativas del peaje ubicado en el sector de El Mango, ubicado en el corregimiento de La Depresión, jurisdicción del municipio de La Sierra, en la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.



Recientemente, Propal y huevos “Kike” señalaron que están considerando dejar el Cauca, como consecuencia de los frecuentes taponamientos de vías.



“Tenemos las 6 zonas francas del norte del Cauca que generan 30 mil empleos y están todas cerradas. Es preciso que la gente se dé cuenta que el sector productivo es el mayor generador de empleo. Cada familia que pierde un empleo es una familia que no tiene que comer, estamos haciendo inviable el departamento, y es que no solo es el departamento, es toda la región”, expresó Ana Fernanda Muñoz, directora de la Cámara de Comercio del Cauca.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

