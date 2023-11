En piscinas de hoteles de Santa Marta no hay riesgo de parásitos mortales: Cotelco

El sector hotelero en Santa Marta está preocupado por el impacto negativo que podría causarles las noticias que han circulado en todo el país sobre la extraña muerte de una menor por un parásito que adquirió supuestamente en esta ciudad.



Omar García, representante de Cotelco, gremio de hoteleros en Magdalena, asegura que las informaciones que se publicaron sobre este hecho de manera preliminar no fueron claras y afectan la imagen del destino y sus hoteles.

“El manejo que se le dio a este caso en plena temporada de vacaciones no fue adecuado. Obviamente si a ti te dicen que en Santa Marta murió una persona por un gusano mortal que estaba alojado en la piscina del hotel, te hace dudar de querer llevar a tu familia a los hoteles de la ciudad”, comentó García.



García aseguró que de todas formas hasta el momento no se han presentado cancelaciones de reservas y que a los huéspedes en los diferentes complejos hoteleros afiliados a Cotelco se les viene informando sobre todas las medidas preventivas y de control de calidad que se ejecutan especialmente en el área de piscinas precisamente para brindarles seguridad y todas las garantías a los bañistas.

La autoridad sanitaria nos exige unos parámetros de excelencia en el manejo, mantenimientos, permanencia y control de vectores en piscinas, restaurantes, habitaciones y zonas comunes FACEBOOK

“La autoridad sanitaria nos exige unos parámetros de excelencia en el manejo, mantenimientos, permanencia y control de vectores en piscinas, restaurantes, habitaciones y zonas comunes. Toda la documentación se actualiza en diferentes periodos de año no por cumplir un requisito, sino como un compromiso de ofrecer la mejor experiencia al visitante”, sostuvo García.



El representante de Cotelco de todos modos lamentó lo que le ocurrió a esta niña que provino con su familia de Bucaramanga, pero descartó rotundamente que el agente infeccioso lo haya adquirido por el mal estado de alguna piscina de un hotel.



“Es un caso inédito. Y de hecho muy seguramente no era la única persona que se bañaba en la piscina en ese momento. El llamado que hacemos es a la tranquilidad a propios y turistas porque en los hoteles de Santa Marta no hay riesgos para la salud humana”, amplió Omar García.



Igualmente hizo un llamado a los visitantes que no se hospeden en hoteles piratas, precisamente para evitar malas experiencias durante su estadía.

Autoridad sanitaria descarta totalmente riesgo por parásitos en Santa Marta



Las declaraciones del representante de los hoteleros se suman a las hechas este martes por el secretario de salud distrital Jorge Bernal, quien sustentado en el último informe del Instituto Nacional de Salud, dejó claro que en Santa Marta no existe peligro por algún agente infeccioso que atente contra la vida.

Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos de fin de año Foto: Montiner Alvis

La Secretaría de Salud Distrital, dijo que realizó varios estudios técnicos en partes específicas de las fuentes de agua y no halló amenazas.



“No es claro que se asocie el fallecimiento de la niña con su estadía en Santa Marta, ni su baño en la piscina de un hotel en particular. Por esa razón como autoridad ambiental informamos que existen todas las garantías para que propios y visitantes disfruten de Santa Marta con total tranquilidad durante este fin y comienzo de año”, dijo Bernal.



El funcionario reiteró la importancia de visitar lugares legalmente establecidos ya sea para el hospedaje o para el consumo de alimentos. Recordó que durante las épocas de vacaciones suelen dispararse los casos de intoxicados por la comida que se expende en ventas ambulantes sin ninguna clase de medidas sanitarias.



“Hacemos operativos para frenar estas malas prácticas, de todas maneras algunos vendedores se la ingenian y logran vender alimentos en mal estado que son adquiridos por turistas por ahorrarse unos pesos. Recuerden que lo barato sale caro”, puntualizó Jorge Bernal.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X:@rogeruv