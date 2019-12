En Pijao, Quindío, quieren enfocarse en el turismo ‘slow’

Desde hace unos años cuando Pijao, Quindío fue incluido en la red de ciudades sin prisa o Cittaslow (ciudad lenta), algunos de sus habitantes buscan que este poblado alcance un turismo sostenible, que privilegie la calidad por encima de la cantidad de viajeros que acoge. De ahí que en los últimos meses estén trabajando para dar a conocer esta iniciativa de turismo ‘slow’, que cada vez está tomando más fuerza en el mundo.

Precisamente este concepto de ‘slow travel’ o viaje lento (que nació en Europa) tiene como principal propósito la defensa del turismo sostenible, comida sana proveniente de productores locales, calidad de los productos, biodiversidad y medioambiente, tal como lo quieren en Pijao.



Por algo, esta población quindiana se inscribió en 2014 en la filosofía Cittaslow, de la que hacen parte unas 150 ciudades del mundo, que viven en comunión con la naturaleza, la alimentación saludable, la cultura local, la calidad de vida y la tranquilidad. Pijao es la primera localidad Cittaslow de América Latina.



Es por esto que, en las últimas semanas, una francesa, experta en marketing y comunicaciones llegó a Pijao para conocer algunas de las experiencias turísticas que ofrecen allí y en dos municipios vecinos, y diseñar estrategias para mejorar.

Marie André Boucher estuvo varias semanas en esta localidad gracias a un convenio entre la Fundación Pijao Cittaslow y una organización canadiense, que en el pasado ya había trabajado varios proyectos de cooperación en ese municipio sobre temas como calidad del agua, residuos sólidos y turismo.



“Esta vez el convenio de cooperación es para consolidar una red de turismo responsable y sobre todo ético porque creemos que se está hablando mucho de sostenibilidad, pero no se está aplicando en calidad y buen precio frente a los visitantes y la oferta, y ella es experta en marketing y turismo”, contó Mónica Flórez, líder de la fundación Pijao Cittaslow.



En total Boucher visitó 14 experiencias de los municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba (Quindío). Algunos alojamientos rurales, tiendas y fincas de café, artesanías, entre otros.



“Recorrí las iniciativas de turismo responsable asociadas a los valores de Cittaslow. Viajeros que se quedan a compartir una experiencia autentica con la población local y que le ayudan a la economía de esa población, no los que van en masa solo a tomarse fotos”, le explicó Boucher a este medio.



Para la experta en turismo, Pijao debe trabajar en algunas estrategias para lograr atraer a viajeros responsables que “pagan más por una experiencia de calidad. Pijao es un pueblo muy hermoso y es patrimonio de la humanidad, el problema es que no es muy conocido por los turistas internacionales que tienen más información sobre ciudades como Cartagena y Bogotá. Falta mejorar el marketing”, agregó la mujer.



Los promotores de esta iniciativa en Pijao consideran que hay un potencial de más de 50 millones de viajeros en todo el mundo que buscan destinos naturales, tranquilos e inexplorados como este poblado, que quiere generar que no sea masivo ni invasivo. De hecho, hace unas semanas, en esta población se estuvo rodando una película. La estadía del equipo de producción, dirección, actores y actrices le representó un incremento significativo en los ingresos a los negocios locales.



“Marie cree que se ha avanzado en la construcción de un destino turístico y que se podría traer más viajeros enfocados en turismo slow, que es la nueva tendencia en el mundo entero y que practican un viaje de inmersión de la cultura local, la gastronomía, la arquitectura y demás, pero falta consolidarlo más en la región, porque hasta ahora la visión había sido de atraer a más viajeros pero no viajeros de calidad”, dijo Flórez.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO ARMENIA