La polémica desatada luego de conocerse el convenio que hizo la Alcaldía de Manizales con Liberland, un país que no tiene reconocimiento internacional, no para. Ahora se extendió hasta el departamento de Risaralda. Fotos revelarían los acercamientos que varias alcaldías y el departamento tuvieron con este territorio.



En las fotos que están circulando ya en redes sociales se ve al Alcalde de Pereira, Carlos Maya y al gobernador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo, con Randy Thompson el representante internacional de Liberland; además se ve la bandera de dicho lugar.



También se filtró una foto en la que se evidencia la voluntad de trabajo colaborativo de la Alcaldía de Santa Rosa y Liberland. Al respecto, el alcalde, Rodrigo Toro , señaló que sí recibió solicitud, pero que esta no pasó el filtro jurídico y que la firma que aparece en el documento no es la suya.

Sobre supuesto convenio de @Alcaldiastarosa con @Liberland_org, aclaro que el municipio no ha firmado nada, el documento que circula en redes no cuenta con mi firma (públicamente conocida). Nuestro equipo jurídico recibió a los delegados pero su propuesta no pasó filtro jurídico. — Rodrigo Toro (@JoseRodrigoToro) November 9, 2022

"Después de que el equipo de cooperación internacional recibió la solicitud del supuesto Liberland, realizaron una reunión para revisar su propuesta, dando como resultado de que no había lugar a ningún tratado, convenio o negocio de ninguna naturaleza", señaló Toro.



La misma razón justificó el Gobernador, quién aseguró que sí se reunieron para conocer la propuesta, pero que los delegados de Liberland nunca suministraron los documentos solicitados para validar su legalidad.



"La Gobernación de Risaralda no suscribió ni adquirió compromiso alguno, como se ha señalado erróneamente en algunos medios y, por el contrario, se salvaguardó la integridad jurídica del departamento. Al término de la reunión el señor Randy Thompson, como lo hacen muchos ciudadanos que acuden a diario al despacho del Gobernador, solicitó un registro fotográfico del encuentro, lo que es de público conocimiento".



Por el momento, el mandatario de los pereiranos no se ha referido al tema, sin embargo, a través de su equipo de trabajo informó que no hay con Liberland ningún acuerdo o compromiso firmado.



Mientras tanto, los usuarios de redes sociales no le perdonan a los mandatarios regionales este suceso que han calificado de "macondiano".

Documento supuestamente firmado entre la Alcaldía de Pereira y el territorio de Liberland. Foto: Archivo particular

Supuesto acta de entendimiento entre la alcaldía de Santa Rosa y Liberland. Foto: Archivo particular

