En el mismo sector donde el martes pasado se registró el derrumbe que destruyó cinco viviendas y acabó con la vida de 16 personas hay 2.000 viviendas que deben ser reubicadas. Así lo considera el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), Julio César Gómez.



Esas 2.000 viviendas están ubicadas en barrios construidos en las riberas del río Otún, en jurisdicción de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El director de la Cárder señaló que además de este sector, en otros de la capital de Risaralda viven personas en zonas de alto riesgo. "50.000 viviendas tenemos en riesgo. En el (río) Consota, río Otún, quebrada Mina Rica, quebrada San Jorge y en el río Cauca", dijo Gómez.



El funcionario rememoró que en 1979 fueron reubicadas 2.500 viviendas construidas en las laderas del río Otún.



"Desafortunadamente, la diáspora de migración que hemos tenido en el Eje Cafetero ha hecho que la gente invada nuevamente esos suelos y que hoy tengan viviendas muy consolidadas, con fachadas muy bonitas, pero en altísimo riesgo", sostuvo Gómez.



Álvaro Alzate y Jesús Restrepo son dos afectados por la tragedia del pasado martes. Cada uno tiene un drama diferente y permanecen en la zona de la emergencia.



Alzate regresó 24 horas después al lugar donde el alud provocó la muerte de su padre y de su hermano. Mientras mira el lugar donde vivía desde que era un niño, Alzate recordó el momento en que su hermano le avisó del derrumbe y gracias a esto pudo salvarse. Llora al rememorar que su hermano se devolvió para sacar a su padre y los dos quedaron bajo los escombros. Sus cuerpos se hallaron horas después.



"Nos dijeron que no había plata para reubicar la gente", aseveró Alzate.



La casa de Jesús Restrepo es una de las 15 que fueron desalojadas. Pide a las autoridades que lo dejen pasar para revisar que la vivienda no haya sido saqueada, pero le explican que es imposible porque en cualquier momento se puede desprender otra parte de la montaña.



Angely Granada, quien es una de las personas que debieron desalojar las viviendas por prevención, pide que las ayudas lleguen a las familias que deben permanecer las 24 horas del día en frente de sus casas para vigilarlas y evitar que sean saqueadas.

