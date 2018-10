En Pereira innovan en tratamiento del dolor pélvico crónico

El ginecólogo Juan Diego Villegas explica que el dolor pélvico crónico es muy frecuente y altera la calidad de las mujeres, les impide tener una vida normal, la mayoría tiene largas incapacidades médicas, no puede tener relaciones sexuales y tiene dificultades para interrelacionarse.

Además, según Villegas, el dolor pélvico crónico altera los sistemas reproductivo, urinario, gastrointestinal y músculo-esquelético.



Sin embargo, tratar esa dolencia y mejorar la calidad de vida de las pacientes es cada vez más posible y no hay necesidad de salir del país para hacerlo. Es más, no hay necesidad de salir de Pereira.



La Unidad de Laparoscopia Ginecológica Avanzada y Dolor Pélvico (Algia), del área de Salud de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda (Comfamiliar) obtuvo la certificación de la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas (AGL) del Fellowship en Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva.



“Llevamos en este proceso ya varios años, buscando la manera que esa organización (AGL) pudiera mirar nuestros estándares, compararlos con los estándares norteamericanos y buscar la posibilidad de que nos diera un aval que dijera que nuestros estándares de entrenamiento son similares a los estándares que ellos tienen en Norteamérica”, explicó Villegas.



Lo que Algia, la clínica Comfamiliar y la Clínica del Prado, en Medellín, porque es un proyecto conjunto, pusieron en consideración de AGL es un programa de formación de especialistas en cirugía ginecológica mínimamente invasiva.



Luego de muchas reuniones y visitas y bastante papeleo, en agosto pasado la AGL realizó la última visita y certificó los estándares de las entidades mencionadas. “No hay otro centro en Europa, ni en México, ni en Brasil, ni en el resto de Latinoamérica, nosotros somos el primer centro que logra reunir esas exigencias, cumplir esos criterios y ser avalado por esa organización”, explicó el médico.



Cabe resaltar que la certificación convierte a Algia y la Clínica El Prado en el primer programa de formación de esta clase, certificado por la AGL por fuera de Estados Unidos y Canadá.



Una de las razones que impulsó a Algia a buscar la certificación es que en el país hay déficit de especialistas entrenados en esas técnicas, a pesar de que desde el 2011 la cirugía ginecológica de mínima invasión está incluida en el POS. “Probablemente, la cantidad de mujeres que se someten a estas cirugías es pequeña porque hay un número de especialistas entrenados insuficiente”, precisó Villegas. El dolor pélvico crónico no tiene cura, pero sí tratamiento. “Tener dolor pélvico crónico es como ser hipertenso. Si una persona hipertensa va a sus controles, se toma los medicamentos, hace dieta y ejercicio, tendrá una tensión arterial normal, pero seguirá siendo hipertenso”, dijo Villegas.