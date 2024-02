Familiares de estudiante de 13 años asesinado por un compañero le dan el último adiós

Este lunes 26 de febrero se llevarán a cabo las exequias de Juan Esteban Guerrero, el adolescente de 13 años que murió debido a una puñalada que le propinó en el cuello uno de sus compañeros durante un acto de intolerancia el pasado sábado en un aula de clases de un colegio de Pereira.



El agresor, que tiene 14 años, fue llevado a un centro de reeducación Marceliano Ossa de la capital de Risaralda, a la espera de que sea llamado por una autoridad competente.



Las actividades académicas en el plantel educativo fueron suspendidas durante este lunes.



En una entrevista con Caracol Radio, el secretario de Educación de Pereira, Carlos Bedoya, afirmó que la agresión se dio de manera súbita porque entre los dos estudiantes no había ningún problema. Bedoya aseveró que el agresor había dicho que apuñaló a su compañero porque "le caía mal". Sin embargo, según versiones de personas que conocen a los jóvenes, entre ellos había habido rencillas de tiempo atrás.



Bedoya aseveró que el agresor no tiene ningún antecedente y que cuenta con un núcleo familiar. Sin embargo, el mencionado medio estableció que el agresor ha sido consumidor de estupefacientes, ha estado en condición de abandono, es decir, no está bajo el cuidado de sus padres o un acudiente, e incluso, para protegerlo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició un proceso de restablecimiento de sus derechos.

En el Colegio Alfredo Garcia se registró el hecho. Foto: Cortesía Caracol Radio

Además llegó al colegio donde se registró la agresión en Pereira, procedente de una institución educativa de Dosquebradas.



Cabe señalar que Carlos Bedoya había sido nombrado por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, en la gerencia de la Empresa de Aseo de Pereira, pero ante la renuncia del secretario de Educación, a las pocas semanas de su nombramiento, el Alcalde llevó a Bedoya a esa dependencia.



