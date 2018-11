En Pereira comer sano y rico es posible

Eliminar el paradigma que alimentarse sano o saludable es comer desagradable, desabrido o sin emoción, es lo que han logrado los empresarios pereiranos Angélica Peláez y Camilo Correa, propietarios del restaurante Mezzaluna ubicado en el Centro Comercial Portal de Cerritos, en Pereira.

Con más de dos años desde su apertura este restaurante cuya especialidad son las pastas y las ensaladas, se ha posicionado por generar cultura de comer sanamente, argumentando sus dueños que comer es una experiencia que debe resultar satisfactoria y no la tortura que es para algunos, al no encontrar alternativas que permitan suplir sus necesidades alimenticias.



“Es bueno que la gente sepa que comer saludable, no significa comer maluco, estamos dando una oferta de platos alimenticios y con buen sabor. Pues al principio la gente venía y decía ¡ahh es ensalada!; pero les explicamos y les comprobamos que es muy distinto una preparación más gourmet con salmón, mariscos, pollo, carne o vegetariana; que los deja satisfechos y con energía”, recalcó Camilo.



Además porque se convierte en un restaurante que como lo dice Angélica, permite a las personas cambiar sus estilos de comida de una forma fácil y deliciosa. “Nosotros le damos esa alternativa a muchas personas que por motivos de salud han tenido que cambiar su forma de alimentarse toda la vida, y ese cambio es muy difícil y si uno no se siente feliz y satisfecho comiendo, se vuelve una tortura”.



Cuentan que los inicios fueron complicados, pero sin embargo siempre contaban con clientes, y que el voz a voz ha sido su principal herramienta de mercadeo, donde además ya han logrado que ir al restaurante se convierta en el plan de domingo o fin de semana para las familias.



Además son petfriendly (amigables con las mascotas), lo que permite que las personas pueden llevar a sus perros y compartir con ellos como un comensal más, donde además los reciben con galletas y agua y si sus dueños lo deciden cuentan con una cajita feliz, para sus peludos.



“Ahora tenemos la cajita Mezzi que puede incluir helado o cerveza para perro, carne deshidratada y además tiene un regalo, y esto lo tenemos por un convenio que hicimos con unos jóvenes emprendedores, quienes han hecho una investigación muy buena y unos productos muy bonitos para los animales”, destacó Angélica, que es la administradora.



Aparte de ser muy enfáticos respecto al buen sabor de sus preparaciones, otra de sus promesas es la frescura de sus ingredientes y preparaciones, pues argumentan que nunca tienen algún stock de alimentos preelaborados y que todo se hace al momento de la solicitud por parte del cliente.



“Las comidas se preparan al instante, no tenemos nada precocido, ni carnes, para ir con nuestra política de todo fresco, al igual que nuestros vegetales”, destacó Camilo.

Proveedores locales

Para tener sus vegetales e ingredientes frescos todos sus proveedores son de Pereira, lo que garantiza que llegan a diario y además hacen su aporte para fortalecer a los productores locales.



Generan cinco empleos y dicen que siempre tratan de abrirle espacio a los jóvenes, porque saben que no es fácil conseguir trabajo para los recién egresados, a quienes no les dan empleo por inexpertos, pero tampoco les dan oportunidad de adquirir dicha experiencia.



“Por ejemplo quien es hoy nuestro jefe de cocina, empezó como auxiliar mientras todavía estudiaba”, contó Angélica.



JUANITA MENDOZA

PARA EL TIEMPO