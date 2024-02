Extorsionista de 'influencers' fue capturado en Pereira mientras recibía $ 20 millones

En flagrancia, justo cuando se disponía a recibir el dinero producto de una extorsión, fue capturado en Pereira un hombre señalado de intimidar y pedir importantes sumas de dinero a creadores de contenidos, mejor conocidos como influencers, de la capital risaraldense.



Esta captura se dio en medio de un operativo organizado por el grupo GAULA de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Quinta Especializada.



Tal como se ve en el video, el presunto extorsionista estaba sentado a las afueras de un local en el barrio Álamos esperando que la víctima, Julián Pérez, le entregara el dinero; en ese momento, agentes encubiertos lo interceptaron y, después de un forcejeo, lo dominaron y aprehendieron.

"Esta persona fue sorprendida momentos en los que recibía la suma de 20 millones de pesos por parte de su víctima a cambio de no atentar en contra de su integridad y la de su núcleo familiar", indicó la coronel Alexandra Díaz Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.



De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el hombre se había presentado días atrás a las afueras del gimnasio donde entrenaba la víctima. Allí la interceptó, haciéndose pasar por un miembro de la banda delincuencial La Cordillera, y le pidió dinero para no atender contra su vida o la de alguno de sus familiares.



"Estaba saliendo del gimnasio y me interceptaron dos hombres; me dijeron que tenía que pagar porque yo estaba trabajando y ganando. Llamé a varios amigos y hasta al Alcalde y me aconsejaron denunciar y eso hice. Sé que muchas personas no hacen eso por miedo, pero creo que es la mejor decisión para cuidar de uno y de la familia", dijo el empresario y creador de contenido a través de sus redes sociales.

Las labores de inteligencia también permitieron determinar que el capturado venía extorsionando a varios creadores de contenido de la ciudad. Uno de ellos, habría pagado en el mes de diciembre esta misma suma de dinero.



El hombre de 38 años, identificado como Carlos Alberto Marín, ya tuvo las primeras audiencias y no aceptó los cargos.



El presunto extorsionista nació en Santa Rosa y, según se ha conocido, sería familiar de un expolítico risaraldense, quién ocupó cargos de elección popular varios periodos años atrás.



El capturado, según informó la Alcaldía de Pereira, se dedicaba también al microtráfico y la extorsión en 'la olla La Churría'.

Laura Usma

Para EL TIEMPO