Envenenamiento masivo de caninos prende alarmas en municipio de Caldas

Mucha preocupación expresan los ciudadanos de Pensilvania, municipio del oriente de Caldas, debido al envenenamiento masivo de caninos que registran desde finales del año pasado. De acuerdo con animalistas del municipio, ya van 24 y todos han muerto con los mismos síntomas.

“Empezamos a ver que, después, los casos eran más seguidos y los perritos corrían y terminaban revolcándose en el piso. Eso, además de que era en las mismas zonas”, indicó Laura Agudelo, miembro de la fundación Animalistas de Corazón.

La voluntaria expresó que los envenenamientos han sido sistemáticos y han afectado no solo a los perros que viven en las calles, sino a varios domésticos. “Es costumbre de pueblos soltarlos desde la mañana y ellos pasan a la casa a comer y dormir, pero ahora no vuelven”, sostuvo.



Entre los perros que han fallecido están –incluso– ‘íconos’ del municipio. Es el caso de Logan Orión, un perro adoptado del que aseguran que “era amigo de todos los habitantes del pueblo”.



"Tenían dueño y todos los querían, entonces uno no entiende por qué pasan esas cosas, no hay ninguna justificación”, añadió Agudelo.



De acuerdo con lo que ha encontrado la fundación, el envenenamiento es con un químico que no tiene antídoto, por lo que solo ha logrado salvarse una mascota. Se trata de una pinscher que sobrevivió porque sus dueños la llevaron hasta Manizales para tratarla.

Logan, descrito como un amigo de todos, fue uno de los que falleció por envenenamiento. Foto: Archivo particular

La preocupación de la comunidad radica en que no hay respuestas sobre quién está propiciando el envenenamiento. Además, refieren que hace cuatro años ocurrió algo similar, pero para aquella ocasión fueron 60 los caninos que resultaron envenenados.



Por el momento, la fundación se encuentra haciendo el proceso de denuncia, según lo informó la diputada Jessica Quiroz.



“Desde acá los estamos asesorando con el tema jurídico, indicando cómo debe hacerse la denuncia, el tema de testigos y pruebas, porque se ha acudido a la Policía para que muestren las cámaras, pero dicen que están dañadas”, aseguró Quiroz.



La diputada, quien tiene como bandera la defensa de los animales, manifestó que uno de los problemas es que en el municipio no existe un veterinario que pueda atender estos casos.



“Los profesionales que hay se encargan de otro tipo de especies más grandes y, en general en el departamento, hay déficit en esa atención”, puntualizó.

El secretario de Gobierno municipal, Cristian Camilo Giraldo, indicó que ya se han tomado medidas, pero no han dado fruto.



“Hicimos jornadas de sensibilización, volanteamos, explicamos que eso es un delito e invitamos a la comunidad a denunciar, pero no dio fruto. Se calmó por unos días y de nuevo empezaron a verse las muertes”, precisó el funcionario.



El secretario indicó que están pendientes de concretar otra reunión con activistas animalistas para determinar qué otras acciones pueden adelantarse para que no se presenten más caninos muertos.

