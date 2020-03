En Neiva no cobrarán servicio de agua a estratos 1, 2 y 3

Unas 80.000 familias de los estratos 1, 2 y 3 celebraron la decisión de la Alcaldía de Neiva, Huila, que suspendió el cobro de la factura de acueducto y al alcantarillado durante marzo y abril.

"No se cobrará marzo y abril debido a la emergencia en salud que vivimos por cuenta del Coronavirus, enfermedad que tiene a las familias en aislamiento en sus casas y sin plata para pagar obligaciones", afirmó el alcalde de Neiva, Gorky Múñoz.



El mandatario agregó que el subsidio equivale a unos 9.000 millones de pesos que serán asumidos por la Alcaldía y la gobernación del Huila.



"Neiva tiene ya 14 personas contagiadas por covid-19", aseguró el mandatario.

Ciudadanos consultados señalaron que "es un alivio pues, sin poder trabajar, los hogares están sin plata".



Gloria Vanegas, gerente de las Empresas Públicas de Neiva, entidad que maneja el acueducto y alcantarillado, dijo que estos beneficios económicos favorecen al 90 por ciento de usuarios de la empresa, es decir, unas 80.000 familias de condición humilde.



La funcionaria señaló que, cuando haya dificultades en el abastecimiento a los hogares, el líquido se entregará a través de carrotanques contratados.



La idea de los carrotanques surgió porque, en temporadas de invierno como la que se avecina, se presentan dificultades en la prestación del servicio debido a la alta sedimentación en las crecientes del río Las Ceibas, afluente que alimenta el acueducto de la ciudad.



Otra buena noticia es que a los habitantes de los 118 asentamientos que existen en Neiva, que no cuentan con servicio por tratarse de zonas no legalizadas, la Alcaldía les entregará tanques con capacidad para 250 litros de agua que a diario serán llenados con los carrotanques.



Las Empresas Públicas tiene listos 2000 tanques pero la idea es adquirir, en conjunto con la gobernación, otros 5000 que serán distribuidos en las comunas 6, 8, 9 y 10.



La empresa también realizó estos días la reconexión del servicio de agua a 5400 usuarios que presentaban mora en el pago de facturas.



