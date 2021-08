Crisis migratoria en Nariño por la llegada masiva de haitianos

Más de 12 horas completaron en las instalaciones del Terminal de Transportes de Pasto cerca de 600 ciudadanos de nacionalidad haitiana, que ingresaron a Nariño por la frontera con el Ecuador para pedir la ayuda de las autoridades y continuar su viaje hasta el Urabá antioqueño.



“Esto está desbordado de haitianos”, solo atinó a decir el gerente del Terminal, Fabio Zarama, en momentos en que les entregaba a los migrantes refrigerios para calmar el hambre y la sed.

El departamento de Nariño podría estar a las puertas de otra crisis migratoria similar o tal vez peor que la que viene enfrentando hace varias semanas Necoclí, en el departamento de Antioquia.



“Ayer se reunieron más de 600 personas y nos advirtieron que en las próximas horas estarían llegando aquí unas 4.000 personas más”, reveló con preocupación el subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Amilcar Pantoja, por lo que no duda que si el Gobierno Nacional no les permite el paso hasta Panamá “estaríamos en una situación muy similar a la que vive Necoclí, tendríamos entonces un gran represamiento de migrantes en la zona de frontera”.



El panorama se torna aún más crítico porque según el funcionario “no hay control en la frontera”, los haitianos están transitando por los casi 48 pasos irregulares que existen solo en el municipio fronterizo de Ipiales.



“Ellos pasan por allí sin ningún tipo de control”, recalcó y de acuerdo a lo que los migrantes han manifestado a las autoridades a su llegada a Pasto, pagan una especie de “peaje” a personas que se encuentran a su paso por dichos caminos ilegales y que de no hacerlo no les permiten continuar su recorrido.



A su arribo a Ipiales tomaron buses de servicio público y vehículos particulares que los trasladaron hasta la ciudad de Pasto.



“Inclusive a ellos les venden unos tours por 300 dólares hasta Medellín”, sostuvo y dijo que su expectativa no es quedarse en Colombia, sino continuar hasta Panamá.



Aún así, el mayor problema para las autoridades en Nariño es que la atención a los migrantes se torna ahora muy difícil “porque aquí ya estamos llenos con los migrantes venezolanos”.



Los migrantes haitianos llegaron a la capital de Nariño en la tarde del jueves, después de haber pasado por los puntos fronterizos ilegales que existen en la frontera entre Colombia y Ecuador.



Su recorrido empezó en Brasil, luego debieron transitar por Perú, Bolivia, Ecuador hasta llegar a Colombia, un país que para ellos no es atractivo y solo tienen como de tránsito.



“El tema económico para ellos es muy complejo porque la directriz nacional es que se haga una restricción aquí en Nariño, porque en Necoclí están más de 11.000 personas represadas para poder pasar a Panamá”, reveló Pantoja.

La alternativa de solución a una nueva eventual crisis migratoria en Nariño es que el Gobierno Nacional y Migración Colombia no restrinjan la movilidad a los haitianos en el territorio nacional.



“La idea es no concentrar aquí a la gente, dejarla pasar y no poner más barreras”, comentó uno de los haitianos, quien aseguró que no quieren quedarse en Colombia sino continuar hasta Panamá.



“Si no dejan pasar a las personas, qué va a pasar, se va a crear un colapso total”, afirmó y sostuvo que durante su permanencia en el país en los restaurantes y hoteles les cobran sumas excesivas por un almuerzo o por el alojamiento.



Nariño en los últimos meses evidencia una crisis humanitaria de grandes proporciones, con los desplazamientos masivos que se registran en la región del Telembí, por los fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, “estamos con un panorama muy complejo”, señaló.



Hasta el momento ni el Gobierno Nacional, Migración Colombia, Gobernación de Nariño y Alcaldía de Pasto se han pronunciado sobre tan delicado asunto.

Repercusiones en Cali

Esta situación también tiene grandes repercusiones en Cali. En la capital del Valle del Cauca se ha incrementado el número de migrantes haitianos que normalmente transitaban por la ciudad.



Así lo reportó el gerente de la Terminal de Transportes de Cali, Ivanov Russi, quien asegura que en los últimos días la llegada de migrantes ha aumentado.



“Esta era una situación controlada desde cifras pequeñas hasta hace un par de semanas cuando se dio el asesinato del presidente de Haití. Toda esta situación de inestabilidad política en ese país ha llevado a que las cifras de migrantes que tratan de cruzar nuestra frontera se incrementen muchísimo”, agrega Russi.



Según cifras que manejan en Mi Terminal Cali, al menos 1500 migrantes tratan de cruzar a diario la frontera entre Ecuador y Colombia.



“Ellos tratan de transitar la vía a Pasto, Popayán, Cali, Pereira, Medellín y Necoclí para luego cruzar hacia Panamá”, explica Russi.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

