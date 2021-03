En Montes de María hay temor ante rearme de  disidencias en El Caribe

El video de las disidencias de las Farc EP en el que anuncian la conformación de un frente de guerra en el caribe colombiano despertó reacciones entre líderes sociales y autoridades de la región de los Montes de María, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país.



Según Santrich, prófugo de la justicia colombiana y ex negociador de paz de esa guerrilla, el nombre de este frente de guerra sería ‘Martín Caballero’.



El caribe fue una de las regiones más afectadas en la década de los 90 por el accionar criminal del frente 35 de las Farc, al mando precisamente de alias ‘Martín Caballero’.



El temible comandante insurgente señalado de múltiples violaciones a los derechos humanos.





Jesús Santrich anunció la refundación del Bloque Martín Caballero de las Farc EP. Foto: Archivo Particular

En el video difundido por las redes sociales, alias ‘Jesús Santrich señala: “La refundación del Bloque Martín Caballero de las Farc EP, dando inicio a la formación de los frentes 19, 41 y 59 a lo largo y ancho de la región Caribe colombiana, y la refundación de los 35 y 37 de las antiguas Farc EP”, señala el jefe guerrillero en el video en el cual se le ve rodeado de varios de sus hombre fuertemente armados.



La noticia llega a la subregión de los Montes de María en un momento de creciente violencia y amenazas de la banda criminal del clan del golfo que hoy se lucra del negocio del microtráfico y el narcotráfico con rutas entre la alta montaña y el Golfo de Morrosquillo, en el mar Caribe.



No obstante, las opiniones sobre la posible llegada de disidencias de las Farc al territorio montemariano están divididas entre la academia, autoridades y líderes sociales.



“Eso no va para ningún lado. Los montemarianos aprendieron la lección con sangre y muertos. Es una estrategia para justificar lo que viene: acabar con el liderazgo social. El Almirante de la Fuerza Naval del Caribe lo dijo en la audiencia del congreso que el enemigo era el clan del golfo, y eso lo hemos sostenido desde hace 2 años desde la academia”, señala el Profesor Amaranto Daniels.



Lo cierto, es que hoy la región de Montes de María en especial el corredor Carmen de Bolívar (Bolívar)- San Onofre (Sucre) es epicentro del accionar del clan del golfo para el movimiento de droga.



"Rechazamos y lamentamos profundamente este proceder de quienes insisten en la guerra. Bolívar, nuestra tierra, que ha padecido los embates durante tantos años por el conflicto armado, no merece nada distinto a la protección y mayor compromiso por parte nuestra, como Gobierno, para blindar y proteger a la población, incrementando el pie de fuerza, los controles, patrullajes y accionar de la fuerza pública", dijo el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff.



“Aquí lo estamos esperando. Aquí tenemos con qué atenderlos no pueden pensar que este es el mismo Estado del que ellos abusaron hace 20 o 30 años. Hoy tenemos una comunidad resuelta a pelear, unos alcaldes resueltos a pelear y una fuerza pública mucho más robusta. Tenemos más capacidades y no vamos a permitir que la época del terror vuelva a los Montes de María bajo ninguna circunstancia” enfatizó el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver.



Pero otra visión tienen desde el territorio los líderes sociales que se mueven entre veredas y carreteras destapadas y olvidadas por el estado, ante esta amenaza criminal.



“Hay mucha preocupación en la región por lo que está pasando. Se percibe en el ambiente el temor de que se puedan repetir hechos de violencia que se creían superados. Por ello le pedimos a las autoridades que reaccionen de forma inmediata y que se esclarezcan hechos como por ejemplo las amenazas contra mi vida en el corregimiento de EL Salado”, señaló Yirley Velazco, líder social del Carmen de Bolívar, quien se tuvo que desplazar de su pueblo natal, ‘El Salado’, ante la persecución de los violentos.

Miembros del bloque Caribe, del Martin Caballero, llegan a Pondores, en Fonseca (Guajira) para ubicarse en una de las zonas de desarme. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El nombre de Martín Caballero trae dolorosos recuerdos para el Caribe colombiano.



El jefe guerrillero fue dado de baja por la fuerza pública el 24 de octubre del 2007, en zona rural de El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar.



Este hombre había tenido su máximo poder a finales del siglo pasado cuando, al frente 35 de las desaparecidas Farc, sembró el terror en múltiples poblaciones y fue autor de violaciones de los derechos humanos.



"Estamos en búsqueda de convertir nuestros campos en cultivos de esperanza y silenciar la guerra con mas oportunidades para nuestros jóvenes y niños; no sólo con educación de calidad sino con educación Con Dignidad", añadió el Gobernador de Bolívar.



Fue la persecución y búsqueda de alias ‘Martín Caballero’ una de los falsos argumentos para la incursión paramilitar, en alianza con la fuerza pública, del corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar, que dejó 60 campesinos masacrados y un centenar de familias desplazadas.



“El regreso de la guerrilla a los Montes de María sería una falta gravísima al compromiso de la paz que el mismo Santrich firmó: la no repetición sería un fracaso”, añadió Velazco.



La Armada Nacional que tiene la responsabilidad de vigilar el área rural de la región montemariana ha rechazado enfáticamente la presencia de disidencias en esta región.



“No vamos a permitir que el terror vuelva a los Montes de María. Sobre la amenaza de Santrich de refundar el frente 35 de las Farc, bloque Martín Caballero”, sumó el gobernador de Sucre.



Hoy, las autoridades están en mora de capturar a los culpables de amenazas a líderes campesinos y del retorno en El Salado.



"Evitar, a toda costa, el reclutamiento de nuestros menores y estamos dando pasos importantes en la neutralizacion de los bandidos que insiten en robarnos la tranquilidad y la esperanza a nuestra población", concluyó el mandatario de los bolivarenses, Vicente Blel.

