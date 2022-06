Por un año más en Montería sus habitantes no podrán circular en motocicletas con parrilleros los días martes y jueves, además de no podrán transitar las motos de alto cilindraje por diferentes sectores de la ciudad.



La medida rige en Montería desde el año 2015 y ahora el alcalde Carlos Ordosgoitia la mantiene por un año más, hasta el 18 de junio de 2023 y para tal efecto expidió el decreto número 0343.



De acuerdo con el decreto se busca mejorar la movilidad, pero se establece entre sus habitantes que la seguridad es también una de las bases de la determinación que se toma nuevamente.

Decreto no se aplicará los días festivos

“Las medidas adoptadas son las que se vienen aplicando en el municipio y se ajustan al Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 en el que se dictan medidas para controlar la prestación del servicio de transporte en motocicletas”, dicen funcionarios de la administración municipal.



Dice el decreto que los días martes y jueves queda restringida la circulación de motocicletas de cualquier cilindraje, moto-triciclos, bicicletas y triciclos eléctricos con acompañantes, medida que se aplicará en todas las vías del casco urbano entre las 7:30 a.m. y las 7:00 p.m.



“De igual manera de lunes a viernes queda prohibida la circulación de motocicletas de cualquier cilindraje, moto-triciclos, bicicletas y triciclos eléctricos con acompañantes entre las calles 24 y 41 y las carreras 1 a la 7, en horario de 7:30 am a 7:00 pm.”, indica el decreto.



Explica además que las medidas con consignadas en el decreto no se aplicarán para los días festivos.

Mejora la movilidad y la seguridad en la ciudad

Quedan exceptuados del decreto los motociclistas miembros de la fuerza pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado, personal de los organismos de socorro y escoltas de los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal siempre y cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones.



Para los habitantes de Montería la medida adoptada por los alcaldes de turno ha sido importante, primero porque se mejora la movilidad y segundo por la seguridad que se registra en la ciudad.



“Aunque se han presentado acciones en algunos barrios de Montería, la percepción ha mejorado y por eso creemos que se extiende la medida por un año más”, han manifestado miembros de la comunidad.



