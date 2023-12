Muñeco de año viejo trae una Navidad inesperada a habitante de la calle en Montería

Un habitante de la calle en uno de los barrios populares de Montería aprovechó que un muñeco de año viejo, listo para ser quemado el 31 de diciembre fue vestido con una buena ropa, para despojarlo de la ‘pinta’ y colocársela para lucirla en la ‘fiesta de velitas’.



Para otros se trató de un robo y afirman que ni los muñecos se salvan de los rateros de ocasión que caminan por diferentes sectores de la ciudad.

Momento en que el hombre se viste con la ropa del muñeco de año viejo. Foto: Tomada de redes sociales

Los primeros festejan y aplauden la actitud del habitante de la calle afirmando:



“Buenísimo, que bien por ‘el loquito’, estuvo muy bien, ante de que se dañara es mejor darle un mejor uso, llegó del futuro y no tenía ropa, eso es economía circular, la necesitaba”, entre otros comentarios.



Otros desde ya han manifestado que saldrán a las calles para mirar otros muñecos de año viejo en busca de una buena muda de ropa.



“Con esta situación tan mala, va a tocar aplicar la misma”, dicen.



Los demás hacen referencia a la inseguridad que por estos días afecta a todo el país, situación a la que no escapa Montería.



“Que inseguridad, ni los muñecos se salvan”, anotan.



Sin embargo son más los comentarios buenos con relación a la peculiar imagen que fue publicada en redes sociales y cada quien a su modo le saca el mejor apunte en estos días donde la temperatura en Montería llega a los 38 grados centígrados.



“Las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita. Las oportunidades hay que aprovecharlas, lástima que no haya muñecas de año viejo”, señalan.



Lo cierto es estas son estampas que solamente se ven en nuestros pueblos macondianos, que seguramente seguirán repitiéndose y las comunidades festejando.



El control por parte de las autoridades sería con relación a la pólvora que es colocada dentro del muñeco relleno con aserrín, la cual podría terminar en un hecho que lamentar por el fuerte calor que activaría los explosivos.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo