Ladrones ingresaron a escuela y usaron la cocina como inodoro

Indignada se encuentra la comunidad de Marmato, occidente de Caldas, por el reprochable hecho cometido por delincuentes la noche de este lunes cuando no solo entraron a hurtar la comida que preparan para los niños, sino que hicieron sus necesidades sobre los utensilios de la cocina. El hecho se presentó en la sede primaria de la Institución Educativa Marmato.

"Es un acto humillante, denigrante, no hay palabras para lo que nosotros tuvimos que ver. El hecho de hacer necesidades sobre los platos en los que comen los niños es algo que no cabe en la cabeza de nadie", señaló la rectora de la Institución Educativa Marmato, Esperanza Martínez.



Para la docente, es imposible que los ladrones sean personas de la comunidad, pues nunca había pasado cosa semejante en este municipio de economía mayormente minera.



"Uno no piensa que personas que uno conozca puedan hacer algo tan cruel y que dejó marcados a los niños", anotó la docente.



Por el hecho se vieron afectados 100 niños entre los cero y 10 años, quienes se educan en esta institución. Tuvieron que irse sin almorzar a sus casas, pues no había condiciones ni elementos para preparar nada.



"El lunes los mandamos a casa temprano y empezamos con una labor exhaustiva de limpieza, ya desde el martes pudimos operar normal gracias a una empresa que donó alimentos", señaló Martínez.



La rectora, quien refirió que la comunidad en general se siente indignada con el suceso, indicó que ya se informó a las autoridades y al Instituto de Bienestar Familiar, operador del servicio, quien -a partir de este viernes- repondrá las materias primas hurtadas.

