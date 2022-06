El cuerpo de rescatistas y la Policía de Cartagena recibieron el reporte del cuerpo de una persona flotando en el mar.



Se trataba de un bañista que horas antes estaba nadando en una zona prohibida para turistas.



La víctima resultó ser un joven de 29 años.



Previo a la temporada de vacaciones, cuando se espera la llegada de miles de turistas a la ciudad heroica, las autoridades reforzaron estrategias para que los bañistas no ingresen a zonas de riesgo.

Frente al cordón amurallado está prohibido bañarse

En inmediaciones de las murallas está prohibido bañarse en el mar. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Recuerde que en el sector de las tenazas, y frete al cordón amurallado está prohibido bañarse, no hay playa habilitada y el cinturón de roca que bordea es un peligro mortal para la vida.



Las playas de Marbella también son peligrosas y es una zona vulnerable a las mortales corrientes Rip.



Tampoco está permitido el ingreso a bañistas en el Parque Lineal de Crespo.



“Acá se han presentado cinco incidentes de personas que han muerto por inmersión”, dijo el general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena, quien señaló que se han hecho campañas para evitar víctimas en las playas de Marbella, sin embargo,



No obstante, donde se presentó el caso de ahogamiento no hay ninguna señalización que indique el peligro.



Cartagena

