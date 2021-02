Grave caso de agresión contra personal de la salud en Caldas

En un video de uno de los profesionales de la salud que trabaja en el centro hospitalario del corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina, Caldas, quedó grabado cómo un hombre agrede verbalmente a una de las médicas del lugar.

Al parecer, el hombre le reclama a la mujer que esta decida llamar a la Policía y tras intentar encararla, se retira del sitio instado por otras personas.

Ante los hechos, el gerente del hospital Santa Sofía de Manizales, Carlos Alberto Piedrahita, institución que opera servicios en dicho corregimiento, indicó que el hecho no es nuevo y pide a la comunidad más respeto por el personal y a las autoridades garantías para la prestación de servicios.



“Molesta que esto siga pasando porque no es la primera vez que sucede; El 24 de diciembre del año pasado unos bandidos tomaron a piedra el puesto de salud, algo que no debe suceder en ninguna parte donde haya cultura ciudadana Ya son dos veces que nos pasa esto en menos de un año que prestamos allí los servicios”, señaló el gerente.

Funcionarios del hospital de Arauca, en Palestina, Caldas, graban el momento en que una médica es agredida. El gerente del Hospital Santa Sofía dice que si se repiten estos actos no seguirán prestando servicios.



El funcionario, quien fue alcalde de Palestina años atrás, indicó que esta situación es constante en el corregimiento. “Ya es hora de que la gente denuncie a esos bandidos, porque no es justo que la salud de todos se vea afectado por unos pocos desadaptados”; añadió.



Además de pedir más seguridad en las instalaciones, Piedrahita solicitó que el hombre responda por el acto de intimidación.



“Esperamos que este señor que fue atendido por Urgencias y que está a la espera de valoración por cirugía en este mismo hospital, en Manizales, sea judicializado”, precisó el directivo del hospital departamental.

Ante las denuncias hechas por el médico Piedrahita, el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño, indicó que ya se emprendieron acciones para garantizar que estos hechos no vuelan a repetirse.



“Crearemos una red de participación cívica que esté informando permanentemente a la Policía sobre lo que pasa; además, vamos a pasar revista en la mañana, la tarde y la noche, para verificar como están allí las cosas. Haremos seguimiento constante”, dijo el funcionario.

Flórez indicó, también, que ya los médicos tuvieron una reunión con el comandante de la subestación de Policía para tener un contacto directo. “Creamos un grupo de comunicación entre el jefe de seguridad del centro de salud y la Policía para que cualquier suceso que se presente se informe y pueda atenderse rápidamente”, dijo.



Entre tanto, en el corregimiento esperan que estos casos no se repitan, pues la gerencia del hospital advirtió que, de continuar, se verían obligados a suspender la prestación del servicio.

