En Manizales, un candidato saldría de la contienda por falta de firmas

John Alfredo González, aspirante a la Alcaldía de Manizales por el movimiento ciudadano Creo, radicó un recurso de apelación ante la Registraduría por aparentes irregularidades que se presentaron en el conteo y la aprobación de las firmas entregadas para avalar su candidatura.

El candidato instauró el recurso luego de que le notificaron que 50 mil, de las 86 mil firmas que presentó ante la Registraduría, fueron rechazadas. Esta decisión significaría que no cumple con el número de firmas necesarias para ser candidato independiente.



El publicista indicó que en el informe que recibió encontró “grandes” inconsistencias entre las que resalta que “no están las firmas de las personas cercanas, ni de familiares y funcionarios del equipo de Creo”. González mencionó, además, que “hay varios folios que no están en el conteo”.



En el recurso dirigido al Grupo de Verificación de Firmas se pide la solicitud de verificación, partiendo de que fueron analizados 5.389 folios, cuando en el acta de entrega de apoyos quedó consignado que entregaron 27 carpetas de 200 folios cada una, y una carpeta con 61 folios, para un total de 5.461 folios.



“Los registros de apoyo analizados por el Grupo de Verificación (de Firmas) no corresponden a los entregados por Creo el pasado 26 de junio, como quiera que muchos de los ciudadanos que firmaron los respectivos registros de apoyo no aparecen relacionados en el informe técnico bajo ninguna de las modalidades de invalidación o aceptación de registros”, consigna el documento.



Hernán David Ávila, ingeniero de sistemas y candidato a magister en estadística del equipo Creo, manifestó que en el informe enviado por la Registraduría a ese movimiento había 10 categorías de novedades, de las cuales escogieron siete para analizar y en las que encontraron los supuestos errores.



“Elegimos las más representativas, analizamos las categorías de datos incompletos, en blanco, censo y otras y empezamos a encontrar inconsistencias que nos permiten determinar que el proceso tuvo inconvenientes. Por ejemplo, en datos incompletos se habla de 1.014 registros, de los cuales solo 29 podrían categorizarse así”, precisó Ávila.



Otro de los aspectos que llamó la atención del ingeniero fue el tiempo que tardó la verificación. “Para revisar el total de 86.000 firmas, a razón de un minuto por cada una, en una jornada laboral de 8 horas, una persona tardaría 170 días. Sabemos que es todo un equipo, pero según la base de datos enviada se hizo en tres, un tiempo récord para hacer la analítica y además catalogarla”, apuntó.

​

El equipo de González pidió una nueva revisión, pues según ellos “ocurrió un error técnico o humano que desconocemos y que amerita y requiere una revisión de todo el proceso”.



Será en hasta el próximo 27 de agosto, cuando se cumple el plazo de respuesta, que González y el colectivo Creo conocerán si puede o no aspirar al máximo cargo municipal.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO -MANIZALES