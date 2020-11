En Manizales también buscarán revocar el mandato del Alcalde

Un colectivo de ciudadanos de Manizales se unirá para formar un comité provisional pro revocatoria del mandato del alcalde Carlos Mario Marín. Los motivos son diversos, pero uno de los más sonados es la renuncia o dispensa del cargo de 12 miembros de su gabinete desde su posesión en enero.

Jesús Helí Blandón, promotor de la iniciativa indicó que “la ingobernabilidad” que vive la ciudad fue la razón por la que se empezó a promover esta iniciativa a la que ya se han sumado varios líderes comunales de la capital caldense.



“Son muchas cosas las que han pasado en la ciudad, no hay gobernabilidad, no se ha podido tomar el rumbo, le han renunciado 12 Secretarios, el plan de desarrollo no se ha podido ejecutar ni en el 50 por ciento. Todo está paralizado y no podemos permitir que la ciudad no avance”, precisó Blandón.



De acuerdo con la normatividad vigente, a este proceso de referendo solo se puede convocar luego de un año de mandato y presentando –por lo menos– 33.000 firmas válidas ante la Registraduría Nacional, quien da la orden final de citar a un referendo para elegir si Marín debería seguir o no en el cargo.



Para esto, en cabeza de este líder comunal, quien fue candidato al Concejo hace varios años, se conformará el comité que debe inscribirse ante la Registraduría para que esta le otorgue el formulario especial con el que podrán empezar a recolectar las firmas.



“Ya empezamos a hacer la labor de difusión del mensaje contándole a la comunidad qué queremos hacer y por qué. El comité lo vamos a inscribir el cuatro de enero y esperamos que 15 días después nos entreguen el formulario. Creemos que el proceso como tal empezaría el 15 de febrero y estoy seguro que no serán 33.000, sino el doble de personas las que firmen”, apuntó Blandón.

Y es que para el promotor de la iniciativa, la pandemia no ha sido la causa de la situación “grave” que a su juicio vive la ciudad.



“Esa es una situación mundial y todos han tenido que manejarla. No yendo muy lejos, el Gobernador es una persona también joven y allá van a toda marcha”, dijo el líder comunal.



Entre la opinión pública también hay quienes argumentan que detrás de esta iniciativa están las fuerzas políticas tradicionales que estuvieron al frente de la Alcaldía por más de tres periodos, lo que negó rotundamente su promotor.



“Somos un grupo de ciudadanos inconformes, yo, que soy quien lidero, no le recibo órdenes a nadie, no tengo ningún color político, este es un sentir ciudadano al que ya se han unido gremios, estudiantes, el sector transportador, entre muchos otros”, afirmó.



Frente a la salida de sus 12 funcionarios, uno de los temas que más le cuestiona la opinión pública a Marín, el mandatario ha indicado en reiteradas ocasiones que “hará los cambios necesarios para que la ciudad marche bien”, por lo que no se descarta que los cambios sigan.



Ricardo Camargo, sociólogo con amplia experiencia en gestión pública y de gobierno, manifestó que hacer un referendo de revocatoria sería una buena oportunidad para la ciudad sin importar el resultado.



“Si el resultado es que el alcalde debe irse, la ciudad ganará porque demuestra que tiene una cultura democrática activa y que hace control político. Si no, es la oportunidad de que Marín revise lo que está haciendo y defina el rumbo que le quiere dar a la ciudad porque en los sondeos que se hacen informalmente la percepción es de inquietud y duda”, apuntó Camargo.



Según Camargo, uno de los principales retos de Marín es responderle a la ciudad con las altas expectativas que generó en su campaña.



“El voto de los manizaleños por él no solo significó la desconfianza en los partidos tradicionales, sino también la oportunidad de una mirada alternativa que tuviera banderas tan importantes como la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente y, por el momento, su línea de gobierno no es clara o su estrategia de comunicación política no muestra eso, así que el referendo le da la posibilidad de consolidar su plan de gobierno y darle claridad a los ciudadanos”, precisó.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES