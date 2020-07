¿Aviones, ovnis? ¿Qué fue el extraño sonido escuchado en Manizales?

Un sonido fuerte, estremecedor y que se mantuvo por cerca de 10 minutos sorprendió a Manizales la noche de este jueves. En redes sociales circularon videos que registraban el sonido del que no se podía constatar su origen.



No faltaron comentarios que aludían al fin del mundo apocalíptico descrito en la Biblia o hasta de extraterrestres. Los escépticos aseguraron que se trataba de aviones de la fuerza aérea, otros especularon que se trataba del fenómeno de cielo-motos, el cual ha sido registrado en varias partes del mundo desde hace un par de meses.



Que alguien me explique el sonido del cielo en todo manizales 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/vIft9jpxcq — Laura Rivera (@Laurariveraf10) July 30, 2020

Al respecto, EL TIEMPO consultó al profesor universitario experto en astronomía y con un postgrado en geofísica, Gonzalo Duque Escobar, sobre lo sucedió y aseguró que el inusual sonido sí tendría relación con el fenómeno conocido como "cielomotos", que son perturbaciones que ocurren en el cielo a raíz de la compresión del aire.



"Los manizaleños escuchamos un ruido sostenido pero no explosivo en el cielo y se prolongó por varios minutos. Hay un fenómeno que se llama "cielomotos" y se producen cuando se encuentran dos masas de aire de diferente temperatura y la confrontación de estos dos cuerpos generan una onda de choque que hacen que se produzcan estruendos con diferentes frecuencias", explicó.



No es la primera vez que se escuchan este tipo de sonidos, ya algunas personas habían informado que los escucharon a la madrugada la semana anterior. “Estos fenómenos, generalmente duran varios minutos y se pueden producir al amanecer o al atardecer, que son los momentos más favorables para que se den las condiciones de que dos masas de aire se encuentren”, señaló Duque.



El curioso sonido fue percibido por personas también en municipios como Chinchiná, Palestina y Villamaría (Caldas), además de Pereira (Risaralda) en simultáneo.



Cabe anotar que no solo en Manizales se han presentado este tipo de sonidos. Ya se han reportado en otras zonas de Colombia, inclusive en otros países de América Latina.



Señoras y señores este es un anuncio para los Manizalitas: El Apocalipsis ha llegado! Así suena nuestro cielo 😱😱😱💀👿👻👻 pic.twitter.com/aSRSzcP4S1 — Santiago Rendon T (@SrendonT) July 30, 2020

Por el momento la Fuerza Aérea no ha señalado si estuvo realizando alguna maniobra de instrucción o monitoreo en la zona.

La app no lo identifica, pero seguro es un Kfir de la Fac. pic.twitter.com/KKqEz1UImS — Mateo Yepes Serna (@Mateoyepeserna) July 30, 2020

MANIZALES