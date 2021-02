Así son los simulacros de vacunación contra el covid-19 en Manizales

Manizales cumple este martes su simulacro de vacunación en lugares masivos. Centros comerciales, hospitales y la modalidad vehicular se probarán hoy. La ciudad se convierte en la primera del Eje Cafetero en surtir dos simulacros de vacunación contra el covid-19.

Es de anotar que este proceso se realiza con personas voluntarias que asisten al lugar y la hora pactada por las EPS, pero estas no son inyectadas con ningún producto, solo simulan los tiempos que toma cada proceso.



“Ya hicimos el primero en centros de salud donde no había servicios de Urgencias contiguos y nos dimos cuenta que no cuentan con los tres espacios indispensables: recepción, vacunación y observación, así que hoy probaremos el modelo masivo. Estamos hoy con los voluntarios en Mall Plaza, la clínica Versalles, del Hospital de Caldas-SES y del Liceo Isabel La Católica, acondicionados para recibir a muchas personas”, indicó el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco.

El funcionario precisó, además, que esta vez también se probará un modelo de vacunación en carros, es decir, que la persona no tenga que bajarse del vehículo para ser vacunada y que allí mismo pase su periodo de observación.



“En el hospital de Caldas, por ejemplo, habrá una bahía para que el automotor vaya ingresando; la persona no tiene necesidad de descender y así evitamos el ingreso a otros espacios” añadió Orozco.



El secretario de Salud precisó, además, que este simulacro tiene como fin precisar cuántas unidades vacunadoras son necesarias en el proceso y poder identificar los momentos donde haya más dificultad y corregirlos antes de que lleguen a la ciudad las primeras dosis.

“Evaluaremos también la seguridad en el transporte de los biológicos, en los sitios de vacunación, las bodegas o espacios donde se van a guardar las vacunas porque hay riesgos relacionados por ejemplo con asonadas, hurtos de vacunas en la modalidad de asaltos y demás. La Policía hará parte fundamental de este segundo simulacro”, apuntó el funcionario.

Listo el centro de acopio y refrigeración de vacunas

Manizales ya tiene listo su centro de acopio y refrigeración para las vacunas contra la covid-19. El espacio cuenta con las condiciones técnicas exigidas por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la calidad de las vacunas, según explicó el alcalde, Carlos Mario Marín.



“Las vacunas tienen que estar en unas condiciones especiales, la más importante es la temperatura. El sistema de refrigeración está perfecto, lo mismo que el de monitoreo. Tenemos un refrigerador horizontal, termómetro digital, un sistema de aire acondicionado y un computador que monitorearán a cada instante esta bodega de insumos”, expresó el mandatario.

En un espacio de 12 metros cuadrados, este centro- ubicado en el Hospital de Caldas SES- tiene una capacidad de almacenamiento de 5.000 vacunas en tránsito durante la primera fase de aplicación. Gracias a las pilas o paquetes de frío con los que cuenta, la cadena de refrigeración está garantizada hasta por cinco días.



“Estamos listos para recibir las vacunas. El Ministerio de Salud las trasladará por avión al centro de acopio regional en Pereira; allí las recibe la Dirección Territorial de Salud de Caldas y las trae a Manizales, en donde las recibimos como municipio. En el cuarto frío permanecen en custodia hasta que se entregan a las 14 IPS vacunadoras con las que vamos a contar”, añadió Marín.



Por el momento, a la capital caldense llegarán 351.000 dosis, según lo que el Ministerio de Salud ha informado a la administración municipal. Así las cosas, en la capital caldense podrían vacunarse alrededor de 175.000 personas en la primera fase.

